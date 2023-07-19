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川普請求禁檢察官起訴 喬州高院駁回

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
川普律師團隊日前提交的請願書，要求法院進行干預，禁止富頓郡(Fulton)地方檢察官威利斯(Fani Willis)和其辦公室尋求指控，但遭到喬治亞州最高法院駁回。(美聯社)
川普律師團隊日前提交的請願書，要求法院進行干預，禁止富頓郡(Fulton)地方檢察官威利斯(Fani Willis)和其辦公室尋求指控，但遭到喬治亞州最高法院駁回。(美聯社)

喬治亞州最高法院17日駁回了川普(Donald Trump)提出，要求阻止地區檢察官針對2020年大選後事宜起訴他的請求。

喬州高院一致駁回了川普律師日前提交的請願書，要求法院進行干預。川普團隊辯稱，富頓郡(Fulton)地方檢察官威利斯(Fani Willis)和其辦公室應被禁止尋求指控，且作為調查一部分的特別大陪審團報告應被駁回。

威利斯自2021年初以來一直在調查川普及其陣營在試圖推翻2020年喬州總統大選結果時是否違法。她表示，可能會在下個月向大陪審團尋求對此案的指控。

州高院在長達五頁的裁決中指出，川普有一份類似的請願書正在富頓郡高等法院等待審理。法官們一致拒絕越權下級法院。

關於川普試圖阻止檢察官的行為，法官們表示，其法律文件缺乏「必要的事實或法律，無法要求法院此時取消威利斯的資格」。

川普的律師在3月時向富頓郡高等法院提出了類似的要求。他們要求監督特別大陪審團的高等法院法官麥克伯尼(Robert McBurney)退到一邊，讓另一位法官聽取川普團隊的主張。麥克伯尼保留了此案，尚未做出裁決。

川普的法律團隊先前承認，雙重申請很不尋常，但由於時間緊迫，只好採取這種必要方法。

在向州最高法院提交的法律請願書中，川普的律師辯稱，他們「陷入了監督法官的長期消極態度，和地區檢察官迫在眉睫的起訴書之間」，除了要求高院進行干預外別無選擇。

川普 檢察官 高院

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