全美5星評級大學 教堂山北卡大入榜

教堂山北卡大學獲5星級評價，因素包括「喝一口古井水」的校園傳統。(記者王明心／攝影)

教堂山北卡 大學(UNC-Chapel Hill)因其品質、學費負擔能力，和教育 成果，日前被金錢雜誌(Money)評為全美最受好評的大學之一，獲得五顆星評級。

此外，不久前剛被最高法院裁決招生平權 措施違憲的北卡大，將向來自北卡、家庭年收入低於8萬元的大學生，提供免學費方案，以幫助資源貧乏學生就讀。

在全美700多所大學之中，該校是34所獲得五星級評級的學校之一。去年該校曾被金錢雜誌評為全美最佳公立大學第二名。該雜誌描述北卡大學是「競爭力強的學校中最便宜的學校之一」，稱讚該校的高畢業率，並指出該校師生校友對校園文化的熱愛，包括在老井喝第一口水的校園傳統。

去年9月，「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)曾將教堂山北卡大學列為頂級公立學校第五名，在私立和公立大學中總體排名第29位。 此外，該校已連續18年在最佳價值(best value)類別中排名第一。

即使已經是「競爭力強的學校中最便宜的學校之一」，該校仍力圖為學生節省學費。根據北卡公共廣播電台WUNC的報導，北卡大學教堂山分校將推出一項新的經濟援助計畫，從2024年新生開始，為來自北卡、家庭年收入低於8萬元的大學生提供免費學費和所需費用。

該校校長古斯基維奇(Kevin Guskiewicz)在給全校的一封電郵中宣布了該計畫，表示希望最優秀的學生都能知道來該校受教育是一種可能，確保每個獲得錄取的北卡學生能在該校茁壯成長。

這聲明是在美國最高法院判決該校招生平權政策敗訴之後發布的。聲明中同時表示，學校將遵循最高法院的裁決，「申請人的種族背景不能是『為了種族而種族』(race for race's sake)的考慮條件，但在某些情況下，可作為闡明個人性格和貢獻的因素」。該校表示將為其招生團隊聘請更多的外聯(outreach)成員，加強從資源貧乏社區中招收學生。