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孕產婦死亡率高 喬州亟思解決方案

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
報告顯示，喬州孕產婦死亡率的升幅幾乎為全美最高。該州官員宣布將採取措施以減緩此趨勢。(美聯社)
報告顯示，喬州孕產婦死亡率的升幅幾乎為全美最高。該州官員宣布將採取措施以減緩此趨勢。(美聯社)

近日報告顯示，喬治亞州孕產婦死亡率的升幅幾乎為全美最高，該州衛生官員近日宣布將採取措施，遏制上升趨勢。

喬州數據顯示，2018年至2020年間，有113名女性在懷孕期間或產後一年內死於與懷孕相關原因。也就是每10萬名活產兒生產中有30.2名產婦死亡。

健康指標與評估研究所(Institute for Health Metrics)和波士頓的麻州總醫院布里格姆(Mass General Brigham)衛生系統日前發表的研究發現，1999年至2019年間，喬州是白人、西班牙裔、非裔和亞太裔婦女死亡率上升最嚴重的五個州之一。研究發現，這些群體的死亡率在20年間都增加了一倍多。

聯邦疾病控制與預防中心(CDC)的第三組數據顯示，2018年至2021年，喬州的孕產婦死亡率位居全美第七。

綜觀這些研究，官員們一致認為喬州的孕產婦死亡率並未下降，官員估計2018至2020年間89%的孕產婦死亡是可以預防的。公衛廳廳長圖米(Kathleen Toomey)表示，所謂可預防有多種定義，包括因藥物濫用、精神健康障礙或受到歧視而死亡的母親。

聯邦民主黨參議員沃諾克(Raphael Warnock)日前提出了一項為期五年、價值5000萬元的撥款計畫，以增進孕產婦健康並減少偏見和歧視。

沃諾克表示，在喬州，非裔女性面臨的風險尤其大，其因分娩或懷孕而死亡的可能性是白人的三到四倍。

州官員日前宣布對策，將強化治療出血、高血壓心臟病和精神健康障礙的努力，這些疾病都可能導致婦女死亡。該州正在與醫院合作，力求到年底將高血壓引起的先兆子癇(preeclampsia)和子癇(eclampsia)的發生率降低20%。

該州還試圖在2026年初前將心臟病引起的妊娠問題減少20%。非裔女性的心臟病問題尤其嚴重。

另外，喬州也同意將醫療補助計畫(又名白卡，Medicaid)範圍從之前的六個月擴大到低收入母親生產後的一年，這一措施估計耗資2800萬元。在2018年至2020年期間過世的母親中，至少有60%享受過該州白卡的保障。

該州還啟動了一項試點計畫，在孕期和產後第一年派員至婦女家中探望。這項耗資170萬元的計畫將重點關注東北部5個和東南部16個農村郡。

喬州 高血壓 心臟病

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