喬州近10萬人喪失白卡或兒童醫保

喬治亞州6月份有近10萬人因失去白卡或PeachCare資格而失去醫療保險。(美聯社)

喬治亞州聯邦醫療補助計畫(又稱白卡 ，Medicaid)和兒童醫保PeachCare for Kids，日前重新要求用戶確認資料，根據該州社區衛生部門近日的數據，喬州 近10萬人從6月起因不符合白卡或PeachCare資格而喪失醫療保險 。

另有近5萬7000人其健保仍處於待定狀態，在最終資格確定前，這群人仍將持續享用健保。

DCH的數據顯示，該州早在5月份就開始為21萬6991名喬州人的白卡和PeachCare續簽流程。

截至6月底，已有6萬4423人續保，而9萬5578人因此失去了健保。

在續保的人中，由於官員採用了所謂的單方面程序(ex parte process)，使逾5萬人能夠保留其保險。

單方面程序是指州官員使用喬州人關於補充營養援助計畫(SNAP，以前稱為食品券)或貧困家庭臨時援助(TANF，也稱為福利welfare)的可用數據，來確認該居民是否符合資格。

根據電視台Channel 2先前報導，州官員在4月份使用綜合資格系統，通過SNAP和TANF福利訊息審查，保留了6萬6127人的資格。

5月份，另有16萬9442人收到了州政府寄發的要求重新確認保險的信函。

官員們表示，這些人須在6月底前更新資訊，以便保留健保，截至6月30日，已收到了超過4萬6000份完整的更新資訊。

雖然上述郵件寄出，但並不意味著所有人都會獲得福利保留。

據州政府官員稱，隨著喬州自己的有限白卡擴展計畫於7月1日開始，新的保險將於9月開始生效。

喬州銜接計畫(Georgia Pathways program)預計嘉惠最多34萬5000名符合資格者，不過州長坎普(Brian Kemp)先前表示，第一年預計僅能嘉惠3萬1000至10萬名居民。

官員表示，需要提交額外資料以確定承保範圍的受益人，需要在保險終止日後90天內提交更新的資格證明。

對於那些資格被拒並已提起上訴的人，白卡資格仍舊有效。民眾可於保險終止後30天內對遭拒提出上訴。