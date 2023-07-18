喬州2023財年盈餘可望達到50億

在2023財政年度於上月底結束後，喬治亞州預計收進50億元的盈餘，加上前個財年的進帳，立法者和州長坎普(Brian Kemp)將有超過100億元的額外現金可支配，如果主政者決定把這筆資金退給州民，每人將拿到1000元的退稅 。

2023預算 年度的最終數字將無法在近幾周內揭露。但喬州 稅務廳日前公布的數據顯示，最終稅收將與去年的330億元持平。

繼2021年37億元和2022年64億元的盈餘後，今年將是喬州巨額盈餘的第三年。批評人士稱，喬州共和黨在削減大學預算的同時，故意抑制支出，拒絕將醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)全面擴大給較貧困的成年人，並眼睜睜看著政府雇員離職但毫無作為。

傾向自由派的喬州預算與政策研究所(Georgia Budget & Policy Institute)高級財政分析師坎索(Danny Kanso)表示，州領導人「正積極選擇保留數十億元盈餘，以積累越來越多的儲備金，但缺乏明確目的。」

發言人艾森胡爾(Andrew Isenhour)表示，「州長期待與州議會密切合作，確定如何以戰略性、財政上負責任的方式，來使用州一次性資金在優先事項上，而非將短期收入收益『承諾』於長期義務。」

但連續三年的巨額盈餘後，目前還不清楚收入增長是否為短期收益。去年民主黨州長候選人艾布蘭(Stacey Abrams)在競選中提議花費部分盈餘啟動一些新計畫。然而坎普贏得連任，最終僅微開荷包，同時根據法律設定了立法者可支出的上限。

民主黨州參議員奧羅克(Nan Orrock)表示，太多的州服務機構「處於(金錢)飢餓狀態」，現在是坎普增加支出的時候了。「坎普的收入預測非常偏離現實，現在是時候打破現金囤積，拿出計畫來為喬州人迫切需要的服務提供資金。」

但共和黨副州長瓊斯(Burt Jones)說，該州應該追求逐步取消喬州所得稅的目標。「現在是時候考慮如何削減州所得稅並將更多資金還給喬州家庭，同時繼續平衡我們的預算並保持財政責任。」

坎普今年稍早時利用盈餘進行第二輪10億的州所得稅退稅，退還每位納稅人250至500元。但其中一項為普通屋主提供約500元的財產稅退稅計畫是由預算支付，花費了該州增加的部分收入。

立法者並修改了6月30日結束的預算方案，其中將增加支出24億元，包括聯邦資金、彩票收益以及州機構收取的其他費用和稅收，總支出預算為616億元。

除了未分配的盈餘之外，喬州還有52億元的應急基金(rainy day fund)。根據法律規定，它包含上一年稅收收入的15%，留作預算短缺或其他危機之用。由於州稅收持平，應急基金也應保持基本水平。

艾森胡爾表示，K-12學校年中調整需要部分資金約為3.5億。他說，坎普還計畫在1月要求立法者在當前預算中增加支出，以彌補因通貨膨脹而提高的成本。

喬州的預算用於教育170萬K-12學生和43萬5000名大學生，安置4萬7000名州囚犯，鋪設1萬8000哩的高速公路，並照顧超過 20萬名患有精神疾病、發育障礙、吸毒或酒精成癮的人。