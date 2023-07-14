喬州執行無證攜槍滿1年 許可申請大減

喬治亞州去年7月通過免證攜槍法(permitless carry)，允許民眾不需許可即可在公開場合攜帶槍枝。(美聯社)

自從喬州 執行「免許可證」可在公共場所攜帶手槍法規一年以來，約僅有以往一半的民眾申請攜槍許可。

目前全美有28個州制定了「無證攜槍」(permitless carry)法，其中大部分是在過去十年中通過的。在落實該法前幾年，喬州共和黨 人一直將推動通過該法列為首要任務。

根據WABE要求喬州犯罪資訊中心(Georgia Crime Information Center)提供的州數據，自去年7月該法生效以來，有6萬1547名喬州人申請並取得了攜槍許可。相比之下，前一年則有12萬2207人。

負責處理武器許可證、結婚證和遺囑認證遺產備案的喬州遺囑認證法院法官委員會執行主任霍爾德(Kevin Holder)說，武器許可證下降的部分原因是因申請在疫情 間創下高紀錄，近期則恢復到正常水平。

他表示，「每當發生大規模傷亡事件、總統選舉或自然災害時，這類申請都會增加。而這次，幾乎是三者都發生了。」

以富頓郡(Fulton)為例，該郡遺囑認證法院的數據指出2019年共發放了9659張攜槍許可證，而2021年拜登執政第一年，則發放了1萬7451張。

在無證攜槍合法後，目前的申請量遠低於疫情前的水平。遺囑認證法官稱這些許可證仍然有用，儘管在公共場合攜槍已不再強制需要許可。

許可證允許擁槍者在其他需要許可證並與喬州有互惠關係的州攜帶槍支。目前，全美共有32個州與喬州有互惠關係。

由於每次獲得許可證都需通過背景調查，因此許可證持有者可從零售商直接購買槍枝，無需再度進行新的背景調查。

雖然該法通過，「攜槍許可證仍然具有實用性，」霍爾德說。

共和黨支持者表示，強制攜槍許可只會給守法公民帶來負擔，因大多數犯罪無論有無許可證都會攜帶武器。

由各法院行政辦公室提供的數據顯示，每年約有2%的申請人被拒發攜槍許可。像是聯邦法律規定，犯有重罪者通常不允許擁有槍枝。

民主黨人認為，強制許可程序是一項重要的保障措施，可用來標記那些在法律上不允許擁有武器且先前未接受背景調查的人。因私人購買槍枝或作為禮物饋贈時，毋需進行背景調查。

「我認為無證攜槍法給我們的安全網留下了巨大的漏洞，」州眾議員歐曉瑜(Michelle Au)在去年的參議會聽證會上表示。「隨著SB319法案的通過，槍枝銷售點的背景調查，變成排除那些不應合法獲得槍枝者的第一個卻也是唯一的方法。」