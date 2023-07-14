亞城宵禁法放寬父母及監護人罰則

亞特蘭大市議會上個月批准修法，取消孩童違反該市晚上11時宵禁 規定時，其父母或監護人將處以最多60天監禁或最高1000元罰款的條款。但宵禁令本身是否具有其實際效果，仍舊引發犯罪學家和研究人員爭論。

根據更新後的法令，父母第一次違規將收到警告傳票；若違規第二次或更多，則須參加由與孩子在緩刑期間相關組織贊助的課程。

該法的共同發起人、市議員韋特斯(Keisha Sean Waites)告訴新聞網站Axios，修改此法的目的是「擺脫將孩子定為犯罪」。

去年11月亞城Atlantic Station附近的槍擊案造成兩名非裔男孩死亡，喬州 州立大學(GSU)刑事司法教授托帕利(Volkan Topalli)表示，宵禁法，尤其是那些懲罰父母的法律，表面上聽起來很好，但它們「對有色人種的影響不成比例」。

他表示，單親家庭從事一份工作以上的父母，可能無法像雙親家庭中的父母那樣密切照顧孩子。

托帕利問，「如果青少年外出並且未受監督，部分原因是父母不在家，因為他們在工作或其他相關原因，那應該如何改善或能提供什麼替代方案？」

整體來說，美國許多城市都實行宵禁。最近，明尼亞波利斯(Minneapolis)和費城 的商場及企業，也在晚間特定時間後禁止兒童及青少年進入。

然而，2015年華盛頓特區的一項關於青少年暴力和宵禁的研究發現，許多宵禁法律「含糊不清」(ambiguous)，而2016年發布的另項研究則發現，宵禁並未減少犯罪。

托帕利告訴Axios，宵禁作為一種減少年輕人犯罪的方式在1990年代受到關注。此類舉措通常會得到選民認可，因為多數人都同意十幾歲的孩子不應該午夜在街上溜達。

但托帕利說，與當地警察部門協調的干預計畫和社區舉措可能才能產生真正影響。

「我們應該一開始就考慮孩子半夜上街的原因，而非只想讓他們離開街道，遠離人們的視線。」