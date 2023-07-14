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佛州邁阿密區通膨率9% 全美最高

記者林昱瑄╱綜合報導
佛州在疫情期間經歷了大量人口移入，不僅推高了房價，也使當地通膨率居高不下。(美聯社)
佛州在疫情期間經歷了大量人口移入，不僅推高了房價，也使當地通膨率居高不下。(美聯社)

佛羅里達州是近期全美通貨膨脹最嚴重的地方，今年4月份前的12個月裡，邁阿密-勞德代堡(Fort Lauderdale)-西棕櫚灘地區，有超過250萬居民經歷了高達9%的通膨率。此數據由CNN依照美國勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)的最新統計得出。

根據最新的5月份消費者價格指數(CPI)，該地區的通膨率是全美平均4%的兩倍多。CNN報導，鳳凰城同期通膨率為7.4%居全美第二高，緊隨其後的是坦帕-聖彼得堡(St Petersburg)-清水(Clearwater)大都會區的7.3%。

美國勞工統計局分析，全美大都會地區的通膨率最低的是明尼亞波利斯(Minneapolis)-聖保羅(St Paul)，僅1.8%，夏威夷2%，倒數第二低。

房地產公司Zillow高級經濟學家Nicole Bachaud表示，在疫情期間，因為比加州最低房價及生活開支，以及陽光普照的沿海生活，吸引了大量的來自於偏遠地區的勞工和退休人士。

如此大量增長的人口搬到了生活條件更好、成本更低的城市，最終推高當地的通膨。

去年，美國人口普查局自1957年以來首次將佛州宣布為「增長最快的州」。2021年至2022年間，佛州人口激增1.9%，使總人口達到了2224萬4823人。

越來越多的人搬到佛州，該州房價水漲船高。根據Zillow的最新數據，北港(North Port)/薩拉索塔(Sarasota)、那不勒斯(Naples)和邁阿密現已躋身美國房價最無法負擔的五個城市之列。

根據Zillow的數據，北港的平均房價為36萬1621元，比去年上漲1%。那不勒斯的平均房價為58萬5469元，上漲3.7%，邁阿密的平均房價為55萬3743元，上漲8.5%。

佛州住房需求的激增如同加州，加上長期缺乏庫存，導致房價居高不下。

佛州經濟學家Sean Snaith最近表示，他預計全美通膨率將繼續緩慢下降，如同近期幾個月一樣。不過他表示，在佛州的一些地區，「下降速度不會很快」。

房價 佛州 勞工

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