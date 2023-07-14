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喬州制定首個氣候變遷應對計畫

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
喬州導致氣候變暖的碳排放最大來源是交通。(喬州運輸廳臉書)
喬州導致氣候變暖的碳排放最大來源是交通。(喬州運輸廳臉書)

在聯邦資助下，喬治亞州首次制訂了有關該州應對氣候變化的計畫，亞特蘭大都會區也正在研擬類似的計畫。

去年由拜登簽署成為法律的《減少通貨膨脹法案》(Inflation Reduction Act)包括為每州提供300萬元用於制定氣候污染減少計畫。大城市另撥100萬元。喬州和亞城都已簽署該計畫。

喬州環境保護部門(Georgia Environmental Protection Division)負責空氣保護規畫和監管發展的經理阿龐特(Anna Aponte)說，喬州正在研究不同的排放源，並與全州社區合作，但也有來自州長辦公室的強制規定。

她表示，「我們將把經濟發展的首要重點放在電動車行業」。除了與經濟發展相關之外，喬州氣候變暖的污染最大來源是交通。阿龐特說，該州因此更有理由關注於上述行業。

負責亞城都會區計畫進程的亞城地區委員會(ARC)齊奇(Katherine Zitsch)表示，排放計畫也將是其中重點，需要各方的合作努力。

她希望尚未開始解決排放問題的地方，可向那些已實現車輛電氣化或提高建築節能水平的郡市學習。

政府也將通過競爭性撥款(competitive grants)給市或郡的相關計畫，預計可獲得數百億元。

南方清潔能源聯盟(Southern Alliance for Clean Energy)氣候倡導主任卡納瓦萊(Chris Carnavale)表示，喬州在尚無排放計畫的情況下已取得了重大進展，特別是在大規模太陽能發電方面。「現在若有一個全州的政策，將非常有幫助。」

喬治亞理工學院(Georgia Tech)教授布朗(Marilyn Brown)表示，雖然喬州在屋頂太陽能和電動車等技術的普及度上排名較低，但制定州計畫可幫助填補這些缺口。

「州府擁有很大的權力」她說，州可以設定目標、分配資金以及制定規則。

喬州 電動車 大都會

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