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2024年華商年鑑開始編輯 8月31日前簽約廣告享九折優惠

亞特蘭大訊
最新版2024華商年鑑開始編輯，圖為2023年華商年鑑。
最新版2024華商年鑑開始編輯，圖為2023年華商年鑑。

由寰亞文化傳播公司(Global Asia Culture Media)出版的華商年鑑2024美東南版電話簿，已展開最新版本的編輯工作，預定在10月1日(周日)截止廣告收件，今年年底時出刊上市。寰亞表示，為感謝僑界企業和社團多年來的支持，凡在8月31日前簽約刊登廣告者，可享九折優惠。

華商年鑑不僅是一本電話簿，更是內容豐富實用的工具書。除了刊載東南各州華裔商家的資訊，還提供華裔在美生活需要的相關訊息。包括資料篇，如台灣和中國大陸長途直撥電話各城市的號碼，及北美洲地區電話區號一覽表。

移民篇中有各地使館和外館資訊，新移民指南，及美國公民歸化考試試題等；保健篇則提供常用醫療名詞；旅遊篇介紹美東南區的多處休閒景點。另外還有商業篇、教育篇、生活篇及最重要的電話篇，記載美東南區商家的連絡資訊。

年鑑中的華商資料均為免費登記，從未登記過、新成立、更換過電話或地址的學校、社團、組織或商家，都可以通知華商年鑑登記或更新資料，中文電話：(678)408-4721，電郵：[email protected]索取登記卡，將表格下載並填妥資料傳真至：(855)697-5279。

有意在華商年鑑刊登廣告者，可電話洽詢何沁倪：(678)321-6168或林小姐：(404)290-1664，也可致電喬治亞州總部中文服務專線：(678)408-4721，英文專線：(678)906-4021。新公司或更改資料請撥：(678)408-4721。寰亞文化傳播公司地址：867 American Street, #200, San Carlos, CA 94070，電話：(678)906-4021，電郵：[email protected]，網站：www.doudoufish.com。

華裔 移民 喬治亞州

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