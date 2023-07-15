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敘舊洽商好去處：綠色海洋食品　福建明前茶上市零售與批發 歡迎到店買茶 泡茶 喝茶 附贈茶果子 袋泡茶買2送1

亞特蘭大工商組
福建茶園採摘下來的嫩葉和嫩芽，氨基酸、茶多酚比重高，更能展現輕盈細緻的風味。(綠色海洋提供)
福建茶園採摘下來的嫩葉和嫩芽，氨基酸、茶多酚比重高，更能展現輕盈細緻的風味。(綠色海洋提供)

在亞城都會區與朋友聊天敘舊，或是與談商務，又多了一個好去處─臻盈|綠色海洋(Green Ocean)！綠色海洋食品公司東主為了推廣中國茶，進而發揚中華茶道意境之美，已將原本的綠色海洋食品展示廳改優雅的茶室，歡迎大眾上門，不論是零售、批發茶葉，或是與三五好友坐下來品茗論茶，或是談商洽公，都可在此買茶，泡茶，喝幾杯味醇形美無公害茶的福建明前茶。

綠色海洋還特製了冷泡茶，在炎炎夏日中，來一杯清涼的紅茶或綠茶，即刻沁人心脾，暢快又消暑。

走進位於亞特蘭大都會區百福大道(Buford Highway)上的綠色海洋，傳來時而錚錚然，時而行雲流水的古箏樂音，原來東主已將原來的食品展示廳，改裝為清爽明亮的茶室，每組桌椅的茶几上都有著高雅的茶具。因為東主一心一意將福建好山好水出產的優質明前茶，推向世界前沿，歡迎親自上門來「找茶」。

在這兒客人們可依喜好，選購袋泡茶或是冷泡茶，坐下來細細品味，並且品嚐著東主贈上為襯托茶味的青梅、橄欖之類的茶果子。品茗細辨茶香，享受偷得浮生半日閒的意趣。

得便時，店長會從茶葉種類一一解說，到種植、製作發酵與烘焙、沖泡、品飲，打破一般人對茶只有「傳統沖泡法」的印象。一邊啜飲著好茶，一邊優雅地進入「找茶」的迷人世界。

「識。茶風味」這本系統介紹茶葉的書，這樣形容「茶」：「是個性太過低調內斂的飲品，香氣不張揚外向，千萬種風味變化卻蘊藏其中。」不過茶的種類和等級太多，品質優劣參差不齊。店東信心滿滿得說綠色海洋的茶葉，「只有明前茶，因為我從小跟著祖父母輩都只喝一年採摘一次的明前茶。我從小到大看著老人家喝明前茶，在這個熟悉的氛圍中成長。」

那麼到底福建明前茶有多好呢？什麼是明前茶呢？

福建是茶的故鄉，有一千多年種植茶葉的歷史，更是茶文化的發祥地。因此，福建產茶文字記載比《茶經》還早了300多年。主要是福建多山又臨海，海洋性氣候讓福建群山飽享亞熱帶海洋季風的水氣，和來自西太平洋暖濕氣流的滋潤，而蜿蜒起伏的高山阻擋了北方南下寒流，造就了東南沿海少有的優質茶場。

而茶葉一般依據採收的季節分為春茶、夏茶、秋茶和冬茶，春茶依節氣又有明前茶、雨前茶和榖雨茶。明前茶簡單說便是從春分到清明節前一共15天採摘的茶葉，所以明前茶又稱為早春茶、頭茶。明前茶因天候稍為回暖，受蟲害侵擾少，「所以是沒有施洒農藥的無公害茶葉」。不過由於清明前氣溫普遍較低，發芽數量有限，生長速度較慢，能達到採摘標準的產量較少，物以稀為貴之下，又有「明前茶，貴如金」的說法。

明前茶採摘春天第一撮芽尖，芽葉細嫩飽滿，白毫盡顯，茶內氨基酸、茶多酚比重高，鮮爽度高，更能展現輕盈細緻的醇和風味。因為此時的茶樹經過一整個冬天的「休養生息」，吸收了足夠的養分，不僅是一年中最好的茶葉，也是茶葉中的上品。色澤澄澈，口感回甘清甜，多次回沖仍不減豐盈香氣，其中紅茶的第二、三、四泡最是精華。

綠色海洋的明前茶茶品有明前綠茶和紅茶、野生紅茶、福州苿莉花茶等等。同時也向餐館、食品業者，零售、批發餐館食材茶，還有為客人向產地大批採購茶葉的服務。歡迎大家網購、團購、零買、批發合作等，聯絡電話：470-772-9942和678-691-0260，地址5145 Buford Highway, Suite #B&C, Doraville, GA 30040。每天營業時間為上午10時到晚上8時。網站：https://www.greenoceanfoods.com。

綠色海洋優雅的茶室。
綠色海洋優雅的茶室。
綠色海洋的明前茶有和類不同茶品。(綠色海洋提供)
綠色海洋的明前茶有和類不同茶品。(綠色海洋提供)
綠色海洋的明前茶生長於福建山海接壤雲霧繚繞的茶園。(臻盈攝影師林佺鎮提供)
綠色海洋的明前茶生長於福建山海接壤雲霧繚繞的茶園。(臻盈攝影師林佺鎮提供)
位於山海接壤雲霧繚繞的福建茶園，飽滿的水氣蘊育出清香好茶。(臻盈攝影師林佺鎮提供...
位於山海接壤雲霧繚繞的福建茶園，飽滿的水氣蘊育出清香好茶。(臻盈攝影師林佺鎮提供)

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