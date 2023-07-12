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500妙點子 DNCR教你玩北卡

記者王明心／北卡羅來納州報導
北卡自然與文化資源部門提供北卡夏日去處的點子。(該部門官網)
北卡自然與文化資源部門提供北卡夏日去處的點子。(該部門官網)

炎炎夏日何處去？北卡自然與文化資源部門(NCDNCR)日前提供500多種可盡享北卡夏日樂趣的點子，保證居民或遊客無論是居家或度假，都能在北卡的100個郡裡，找到體驗正宗北卡藝術、自然、歷史和文化的最佳方式。

該部門網站建議三角地區居民，可到洛麗的北卡美術館(N.C. Museum of Art)或凱瑞的Koka Booth露天劇場觀看戶外電影或北卡交響樂團推出的夏季音樂節。除了山區是避暑的好去處，現在是傳統音樂節、徒步旅行、攀岩、釣魚的黃金季節。北卡山區和山麓77 號州際公路以西的12個州立公園為家庭冒險愛好者提供了理想場所。

如果前往海邊，與海灘僅幾步之遙的沿海地區擁有十多個州立公園、歷史遺跡、水族館和博物館。遊客踏浪之餘，既可探索北卡歷史和文化遺產，又可近距離接觸水生動物。

如果想要露營，北卡有41個州立公園可供露營，可欣賞北卡的壯麗風景，是經濟實惠、適合家庭的旅行方式。北卡動物園是另個適合全家行動的去處。園內有可供遊客乘坐的蜻蜓船(Dragonfly Paddle Boats)、提供露天遊獵之旅的恐龍巴士(Dino Bus)，還有新近擴建的Zoofari遊樂設施。

詳細的景點介紹和遊玩點子，可查詢：https://shorturl.at/lptD2。

北卡 州立公園 動物園

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