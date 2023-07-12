世界頂級嘻哈城 亞特蘭大摘冠

亞特蘭大被譽為是全球嘻哈音樂之都。其中每年10月的A3C Hip Hop Festival便是當地的嘻哈音樂盛事之一。(A3C Hip Hop Festival)

亞特蘭大 最近在文化潮流網站Complex的一篇專題報導中，擊敗了紐約、洛杉磯、芝加哥和英國多個城市，被評為世界頂級嘻哈城。

報導中指出，「亞特蘭大長期以來一直備受關注，並突破了說唱界的界限」。「在90年代，OutKast和Goodie Mob等先鋒樂團為亞城的崛起奠定了基礎。A-town取代了紐約和洛杉磯等地，鞏固了其說唱聖地的地位。」

除此之外，亞特蘭大的音樂界還對該市和喬治亞州的經濟產生了重大影響。隨著音樂產業的蓬勃發展，創造了多種就業 機會。根據喬州 音樂合作夥伴(GMP)的數據，在與富頓郡(Fulton)的合作下，該郡的音樂產業從2001年到2018年增長了110%，是該郡整體經濟增長率的六倍。

錄音室(Recording studios)在幫助經濟增長上發揮了重要作用。研究顯示，富頓郡在全美擁有註冊錄音行業企業的郡中排名第六，占美國唱片行業企業總數的1.4%。

此外，喬州三分之一的音樂產業位於富頓郡境內，擁有130多個錄音室，以及排練空間、音樂表演場所、行業組織等。

為了幫助音樂界像電影業一樣發展，喬州音樂合作夥伴對喬州音樂投資法案(Georgia Music Investment Act)提出了修正案HB347。該修正案使「音樂稅收抵免可以轉讓和出售，並將其提高到30%，同時降低一些門檻，以便在這裡錄製和排練的每個人，都能獲得與喬州電影界獲得的相同好處。」

亞特蘭大的嘻哈音樂界在其30年的發展歷程中見證了幾個時代。從1990年代的OutKast、 Dungeon Family以及So So Def開始，之後火炬被傳遞給Lil Jon和2000年代初期的慢節奏音樂時代(crunk music era)。2000年代初，Snap音樂時代開始流行，隨後Trap音樂界占據主導地位並持續多年。

直到今日，亞城的音樂界依然強勁，Latto、Lil Baby、Killer Mike和Gunna等藝術家都保持著頂尖的地位。音樂產業創造的就業機也繼續蓬勃發展。