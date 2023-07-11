喬州州務卿 籲嚴懲選舉違規行為

前總統川普及其盟友日前主張2020年喬治亞州 總統大選舞弊並試圖推翻其結果，此舉最終雖未在法庭成立，但卻對喬州 選舉安全產生了持久影響。

隨著官員們開始把目光投向2024年總統選舉，喬州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)呼籲州立法者，對那些試圖干預州選舉者，實施更嚴厲的懲罰。

日前，拉芬斯伯格敦促將違反州選舉法者的最低罰款從1萬元提高到100萬元，並將最低監禁時間從一年提高到10年。

民主黨 的州議員麥克勞林(Josh McLaurin)對此表示，他和其他民主黨議員都會對此持開放態度，特別是如果這能有效阻止不良行為者，試圖進入系統並改變結果。

但他也表示，這只是需要解決的問題之一，他談到了網絡安全和基礎設施安全局(Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)2022年的一份報告，發現喬州使用的Dominion投票機軟體內的漏洞。

「2020在Coffee郡，我們發現有人能非法進入系統。我們希望確保2024年這種情況絕對不會再度發生。」

日前，州選舉官員因決定等到明年選後再更新系統軟體而受到批評。州務卿的首席運營官斯特林(Gabriel Sterling)並為此進行了辯護。

麥克勞林告訴Fox 5頻道，當立法者1月重新開會時，應該著重於現在可以做的事情上。

「在很大程度上，我認為我們的選舉制度是值得信賴的，我們需要對有效的選舉結果有信心。話雖這麼說，像我這樣的民主黨人，仍將呼籲州務卿確保選舉中的任何漏洞，像是完成修補這些選舉系統。」