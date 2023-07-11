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北卡限制HOA權力法案 眾議會通過 劉廣亞提案

記者王明心／北卡羅來納州報導
北卡州議員劉廣亞發起第542號法案，限制HOA權力。(記者王明心／攝影)
北卡州議員劉廣亞發起第542號法案，限制HOA權力。(記者王明心／攝影)

由北卡華裔州議員劉廣亞提出的社區管理委員會(HOA)法案，日前獲眾議會兩黨支持通過，該法案將對社區HOA的權力進行限制。

州眾議會今年成立一個全新委員會，旨在監督HOA，並對HOA一些經常引發負面反應的作為提出改革辦法，譬如該會具有把房子送往法拍的權力。提出第542號法案的劉廣亞，為前凱瑞市議員和房地產律師，她說，常聽到屋主所描述的恐怖經歷，有的屋主甚至不知道把自己的房子租出去的舉動，會遭HOA拍賣房產。

第542號法案將改革HOA對社區的管理權限。(記者王明心／攝影)
第542號法案將改革HOA對社區的管理權限。(記者王明心／攝影)

劉廣亞接受採訪時表示，律師通常會將拍賣通知寄到出租房產的地址，但因房主並不住在那裡，租房者也常不會把郵件轉給房主，導致延遲處理問題。

她舉例說有一名屋主只因沒交幾百塊錢，平白失去兩棟出租房。有的一時沒來得及割草而遭罰款數千元。一位HOA律師告訴她，有些社區的HOA有罰款配額，每個月要達到罰款金額目標，令她覺得很不合理。

根據現行法律，HOA可以因為幾塊錢的小額罰款就對房屋進行扣留，有的屋主甚至到了賣房，才發現因曾割草頻率不足，被罰20元，而房子竟然因此被禁止出售。

劉廣亞提議如果屋主拖欠達2500元或一年的社區費，以較高者為準，HOA才可扣押房產。該法案還禁止HOA因屋主未繳納罰款而扣押其房，也禁止HOA干涉居民在家授課，允許居民在家收五人以下的學生，教授樂器、學科、游泳等課程。

HOA代表承認的確存在一些濫用權力的案例，但過度限制HOA對規則的管理權限，可能會導致社區費增加，房產價值下降。HOA的代表律師Adam Beaudoin說，該法案使HOA執行社區管理更加困難，也讓不想付費的屋主，僥倖享受別人付費所提供的好處。

劉廣亞說該法案現有內容眾議會已通過，修正和增補的條款還在進行中。

拍賣 華裔 房地產

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