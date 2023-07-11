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5州無證客駕照 佛州即起無效

記者林昱瑄／綜合報導

根據佛羅里達州州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)日前簽署的一項新法，自7月起包括康乃狄克州、德拉瓦州、夏威夷州、羅德島州以及佛蒙特州的某些駕照和學習許可(learner's permit)，在該州視為無效證件。

該法主要影響無證移民，「如果佛州警方攔下來自外州的駕駛，而他們非法居留美國，警方可能會開出無證駕駛的傳票，」哈姆林大學(Hamline University)政治學教授舒爾茨(David Schultz)解釋。

批評者稱，佛州的移民法是全美最嚴厲的移民法之一。新法還規定將無證移民運送到佛州為非法，並處罰任何使用假證件找工作者。

以下是此五州被視為「無效」的駕照及許可：

•康乃狄克州「非用於聯邦身分識別」的駕照或許可證。

•德拉瓦州「僅限駕駛權限」或「無效身分證明」的駕照或許可證。

•夏威夷州「有限目的駕駛執照」、「有限目的臨時駕駛執照」或「不適用於官方聯邦目的」的駕照或許可證。

•羅德島州「不適用於聯邦身分證明」或「駕駛員特權卡或許可證」。

•佛蒙特州「不用於真實身分證件目的駕駛員特權卡」。

今年10月起，明尼蘇達州可能也會被列入佛州的駕照設限效用的名單。

目前，明州只向美國合法居民核發駕照。但從10月1日起，該州將允許向任何符合資格者頒發駕照，包括缺乏適當文件的無證者。

但據明州公共安全部門(DPS)稱，除非法院下令，否則駕駛及車輛服務部門不會與執行移民法的機構，分享該駕駛的公民或移民身分。

舒爾茨表示，佛州此法律幾乎肯定會面臨挑戰。「一個州必須尊重其他州的法律，」他指出。 「我在明州結婚，然後前往佛州，佛州必須承認我的婚姻嗎？是的，毫無疑問。」

舒爾茨表示，根據一項名為「完全信任和信用條款」(full faith and credit clause)的條款，挑戰者可能會稱該法條違憲。

他補充，佛州可能被視為越權，因為移民事務通常屬於聯邦政府的職權範圍。

他建議外州民眾如果擔心開車前往佛州遭到攔檢，可以考慮攜帶第二種形式的身分證明。

佛州 駕照 移民

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