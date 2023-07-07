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喬州富頓郡、谷內郡 房價最難負擔

【亞特蘭大訊】
富頓郡和谷內郡是亞特蘭大都會區房屋價格與家庭收入比率差別最大，最負擔不起的區域。(美聯社)
富頓郡和谷內郡是亞特蘭大都會區房屋價格與家庭收入比率差別最大，最負擔不起的區域。(美聯社)

亞特蘭大聯邦儲備銀行最近公布了當地的可負擔房指數。在眾多郡中，華人聚居的富頓郡(Fulton)和谷內郡(Gwinnett)是房屋價格與家庭收入比率差別最大，最負擔不起的區域。

該指數是基於家庭年收入、房價以及銀行利率等多個因素計算而成的。數字越大代表可負擔程度越高。數字超過100代表可以負擔，房價與收入的比率比較低。數字越小代表房價與收入的差別比率越大。

在數據中提到的22個郡縣中，寶丁郡(Paulding)的可負擔指數最高，為110.7，該郡中位收入為10萬3187元，中位房價則為33萬2500元。位居第二的是紐頓郡(Newton)，該郡的指數為107，中位收入為8萬3386元，中位房價為27萬8300元。沃頓郡(Walton)排第11位，指數為83.8，中位收入為7萬9318元，房價為34萬3167元。

富頓郡排名倒數第二，其指數為76.3，中位收入為9萬592元，中位房價為42萬3333元。谷內郡排名居末，房屋可負擔指數為75.8，中位收入為8萬721元，中位房價為37萬7633元。

此外，聯邦儲備銀行報告中還指出，亞城46.7%的房屋租賃者都花費30%以上的收入來租住房屋。其中25%以上甚至花費超過收入的一半來支付租金

與美國平均租房價格來比較，亞特蘭大市略高於全美平均水平。根據網站Apartment List的數據顯示，亞城整體租屋市場每月租金中位價為1539元，全美平均則為1369元。價格最高的是南加州橙郡的爾灣(Irvine)， 中位價為3043元。(楊欣欣)

房價 租金 亞特蘭大

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