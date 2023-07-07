喬州富頓郡、谷內郡 房價最難負擔
亞特蘭大聯邦儲備銀行最近公布了當地的可負擔房指數。在眾多郡中，華人聚居的富頓郡(Fulton)和谷內郡(Gwinnett)是房屋價格與家庭收入比率差別最大，最負擔不起的區域。
該指數是基於家庭年收入、房價以及銀行利率等多個因素計算而成的。數字越大代表可負擔程度越高。數字超過100代表可以負擔，房價與收入的比率比較低。數字越小代表房價與收入的差別比率越大。
在數據中提到的22個郡縣中，寶丁郡(Paulding)的可負擔指數最高，為110.7，該郡中位收入為10萬3187元，中位房價則為33萬2500元。位居第二的是紐頓郡(Newton)，該郡的指數為107，中位收入為8萬3386元，中位房價為27萬8300元。沃頓郡(Walton)排第11位，指數為83.8，中位收入為7萬9318元，房價為34萬3167元。
富頓郡排名倒數第二，其指數為76.3，中位收入為9萬592元，中位房價為42萬3333元。谷內郡排名居末，房屋可負擔指數為75.8，中位收入為8萬721元，中位房價為37萬7633元。
此外，聯邦儲備銀行報告中還指出，亞城46.7%的房屋租賃者都花費30%以上的收入來租住房屋。其中25%以上甚至花費超過收入的一半來支付租金。
與美國平均租房價格來比較，亞特蘭大市略高於全美平均水平。根據網站Apartment List的數據顯示，亞城整體租屋市場每月租金中位價為1539元，全美平均則為1369元。價格最高的是南加州橙郡的爾灣(Irvine)， 中位價為3043元。(楊欣欣)
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