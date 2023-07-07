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喬州孕婦死亡率 全美最高之一

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
喬治亞州孕產婦死亡率有所下降，但仍為全美最高的州之一。(美聯社)
喬治亞州孕產婦死亡率有所下降，但仍為全美最高的州之一。(美聯社)

根據美國衛生與福利部(U.S. Department of Health and Human Services)的一項新研究，喬治亞州醫院的孕產婦死亡率有所下降，但其整體孕產婦死亡率仍是全美最高的州之一。

這項研究指出，過去13年來，喬州孕產婦醫院死亡人數下降了57%，但仍然在全美名列前茅。

愛默蕾大學(Emory)衛生事務執行副校長塔哈尼(Dr. Ravi Thadhani)表示，孕產婦死亡率是指懷孕期間甚至懷孕後一段時間內的孕產婦死亡率。

根據疾病預防控制中心(CDC)的數據，喬州婦女死於妊娠相關原因的可能性是全美其他地區的兩倍。該州非裔母親死亡的可能性是白人母親的兩倍。

專家表示，喬州面臨的最大挑戰之一是醫療服務的取得。

「有一些醫療中心照顧患有慢性高血壓、糖尿病、嚴重肥胖等的女性，即是病情較重的群體，而這些病情較重的群體則正面臨著不良結果的風險，因為這些女性沒辦法取得『提供產前護理場所的服務』，」塔德哈尼解釋道。

事實上，根據March of Dimes的數據，喬州約有35%的郡屬於「產婦保健沙漠」，意指此類服務極其有限或根本不存在。這類地區絕大多數位於該州農村地區。

塔德哈尼說，考慮到護理的重要性，喬州亟需幫助民眾更容易地透過工作取得保險。

像是患有子癇前症(pre-eclampsia)等某些疾病的女性，可能就是此類高危險群的孕產婦。

喬州 高血壓 肥胖

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