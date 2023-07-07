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促進公平包容 喬大系統揖注經費數百萬

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導

據《亞特蘭大憲報》(AJC)報導，今年稍早喬治亞州預算縮減前，喬州公立大學系統(University System of Georgia, USG)已在多樣性、公平和包容性(DEI)方面投入了數百萬元經費。

喬州立法者3月時批准了上述項目預算的削減，引起了USG校長、同時也是前共和黨喬州州長、川普時代農業部長普度(Sonny Perdue)的尖銳批評，稱此次削減「令人難以置信且令人失望」。

共和黨副州長瓊斯(Burt Jones)回應時則反問USG在DEI上花了多少錢，他質疑這是對納稅人資金的明智使用。

該報告中詳細介紹了普度對瓊斯質疑的近200頁回應。雖然很難計算出該系統所有26所學校在DEI上的支出總額，但其中確實列出了「價值數百萬元的多元化員工工資」，以及數百萬元「為完成聯邦需求所提供的學生援助和項目」。

普度的回應詳細說明了一些學校在多元化高階官員、DEI工作人員和其他項目上的支出，包括喬州南方大學(GSU)負責包容性卓越(inclusive excellence)的副校長每年年薪18萬9000元；喬治亞理工學院負責多樣性、公平和教育的副校長每年28萬1000元，此人並領導著由66名全職DEI人員、7名兼職人員和6個聯邦授權職位組成的團隊來運行其每年800萬元的DEI計畫。

回覆中還描述了支持「農村和移民學生、退伍軍人和科學領域的女性、家裡第一個上大學的人和殘疾學生」的工作。

全美各州的許多其他共和黨議員也響應了這類縮減DEI計畫的行動，包括佛州州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)於今年稍早時簽署法案，禁止該州公立學院和大學在DEI計畫上使用公共資金，以及德州州長阿博特(Greg Abbott)上個月簽署法案，禁止在該州機構內設立DEI辦事處和其倡議。

喬州 共和黨 預算

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