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全球最佳飲用水 北卡洛麗奪第3

記者王明心／北卡羅來納州報導
洛麗的飲用水不但得到全球水味第三名，也獲「五年總監獎」。(洛麗水利局臉書)
洛麗的飲用水不但得到全球水味第三名，也獲「五年總監獎」。(洛麗水利局臉書)

喝得出家中的水是甘甜、苦澀，或任何味道嗎？北卡洛麗的水，日前在國際水廠年會暨博覽會(ACE)的國際最佳飲用水競賽中，被評定為全球第三名，並因連年保持水質優良，獲頒「五年總監獎」(Five-Year Director's Award)。今年有超過90多個國家，約1萬人參加此次國際水廠年會。

美國水廠協會(AWWA) 每年舉行水味競賽。(AWWA官網)。
美國水廠協會(AWWA) 每年舉行水味競賽。(AWWA官網)。

美國水廠協會(AWWA)最近在加拿大多倫多舉行的國際年會和博覽會上，共舉行了兩次水測試。「最佳中的最佳」獎(Best of the Best)參賽者必須是AWWA區域性水味競賽的獲獎者，洛麗以北卡第一名資格參賽。

「最佳中的最佳」水味測試評審小組，由一群訓練有素的水分析師組成，以盲品測試(blind taste test)方式，對每個水樣的風味特徵進行評分。前三名獲獎者分別是加拿大新布倫瑞克省(New Brunswick)的Miramichi市、科羅拉多州的Grand Junction、北卡洛麗。另一項水測試競賽是「人民的選擇」獎(People's Choice)，由所有與會者決定獲獎者。

美國水廠協會是個國際性、非營利性、科學和教育協會，致力於提供全面的水解決方案，確保有效的水管理。該協會成立於1881年，是世界上最大的供水專業人士組織。

該會會員包括400多家公用事業公司，供應全美約80%的飲用水，並處理全國近半的廢水。其5萬1000名會員涵蓋了水產業各個層面，包括公共供水和廢水處理系統專家、環境倡導者、科學家、院士以及其他對水感興趣的人。

根據隸屬洛麗公用事業部門的洛麗水利局(Raleigh Water)官網，該局提供洛麗市及其周邊鄉鎮，包括加納(Garner)、維克森林(Wake Forest)、羅爾斯維爾(Rolesville)、奈特岱爾(Knightdale)、溫德爾(Wendell)和澤布倫(Zebulon)地區的人民飲水和污水服務。

北卡 加拿大 教育

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