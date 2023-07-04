喬州州長坎普 抨擊拜登電動車政策

坎普近日持續攻擊拜登的電動車政策。圖為去年年底坎普在Rivian宣布其建廠計畫時，與該廠牌電動車合影。(美聯社)

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)日前在電動車 電池廠商Anovion Technologies的破土典禮上，對拜登 電動車政策予以抨擊。

Anovion Technologies承諾投資8億元，為該州西南部的Bainbridge鄉村地區創造400個新工作。根據聯邦基礎設施法，Anovion可因此拿到逾1億元資金。

坎普在演講時表示，「喬州 的電動車熱潮正在發生，因為本州對於尋求投資、搬遷、擴張和創新的公司來說首屈一指。」

喬州一直是全美電動車投資熱潮的最大受益者，自2020年以來已有40多個電動車相關計畫，承諾投資227億元，已為該州創造了2萬8400個工作。

坎普說，「當拜登和其他人試圖將喬州的成功歸於自己時，大家不要忘記明年是選舉年。」

這位共和黨州長計畫了此次演說，因為他知道民主黨聯邦參議員奧索夫(Jon Ossoff)也會出席該儀式。奧索夫一直是喬州最受注目的拜登電動車政策支持者。他與坎普可能會爭奪2026年聯邦參議員席位。

奧索夫認為，如果沒有民主黨政策，喬州的投資熱潮就不會發生。

「坎普只是在對聯邦製造業政策在喬州的成功，驚慌失措地發洩其政治怒火，」他向美聯社表示。

坎普一直反對《通貨膨脹削減法案》(Inflation Reduction Act)，該案向電動車補貼了數十億元。他尤其不同意提高美國清潔能源製造能力的國內含量標準；意指只有當車輛、電池和電池中的關鍵原材料，全部在美國製造時，聯邦才提供稅收優惠。

目前，現代汽車集團(Hyundai Motor Group)正在沙凡納(Savannah)附近的Ellabell建設一座耗資55億元的工廠，用於組裝電動車和電池，該公司表示稅收抵免不公，因為其電動車目前不符合資格。

雖然另一位民主黨聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)提議讓稅收抵免更加靈活，但奧索夫強調，一旦Ellabell工廠開始生產，現代汽車就將受益。

坎普表示，將經濟繁榮歸功於拜登是錯誤的。他說，Rivian於2021年12月宣布投資50億元建廠，而現代汽車則於2022年5月宣布建廠，兩者都是在拜登簽署《通貨膨脹削減法案》之前進行的。

坎普也再次表示，希望在第二任期內將喬州打造成「全美電動車之都」。

但奧索夫聲稱拜登和民主黨的功勞，包括了喬州西北部太陽能電板廠的擴建。

當現代汽車和LG Energy Solution於5月宣布投資43億元建造電池廠時，情勢變得更加緊張。當時坎普在以色列，奧索夫斷然宣布了這消息，此舉激怒了一些坎普的官員。

坎普將Anovion的選址歸功於州和地方官員，稱「他們不擺姿態或炫耀，也不會試圖竊取榮譽。」

坎普本人在政治上則處於尷尬的境地，許多共和黨人反對電動車。現代宣布建電池廠幾周後，川普在喬州共和黨大會上表示，將廢除拜登的電動車政策，場下民眾歡呼雀躍。

坎普因對黨領導不滿而未參加這次大會，他試圖說服共和黨人斷絕與川普的連結，但同時也反對拜登。