全美交通電氣化進展 喬州排名32

喬治亞州 雖然近年在電動車 發展上頗有斬獲，但依照一份全美各州的交通電氣化(transportation electrification)進展排名，該州僅位居中後段，名列第32位。

美國節能經濟委員會(American Council for an Energy-Efficient Economy)的2023年州交通電氣化記分卡(2023 State Transportation Electrification Scorecard)評估了各州在促進電動車上所採用的政策。

儘管喬州 「在整體交通電氣化成果方面取得了一些進展」，但自ACEEE上次評估以來，該州的排名從27跌到32，得分也從18下降到15.5。

ACEEE高級研究員、該報告的主要作者休瑟爾(Peter Huether)表示，「喬州在交通電氣方面取得了一些良好成果，人均擁有282輛輕型電動車，高於260輛的全美平均。」

他說，喬州人均安裝直流快速充電口(direct current fast charger ports per capita)的數量，每10萬人中有3.5個，高於全美平均3個。

在此同時，鑑於喬州因將大量電動車製造轉移而獲得大量補貼，它應可在許多方面取得顯著改善，包括制定電動車和其充電基礎設施目標的全面計畫，使電動車註冊費與汽油車的稅收相比更加合理，提供更多激勵措施支持電動車購買，並制定政策來減少全州的電力和交通碳排放。

報告中並寫道，「該州可採取更多措施來支持電動校車，包括要求學區購買電動校車並提供資金，用以幫助支持該州已發展的電動校車製造業。」

該州政府官員已優先考慮，吸引電動車製造商和相關公司來促進經濟發展。

去年，聯邦公路管理局(Federal Highway Administration)批准了喬州的國家電動汽車基礎設施計畫(National Electric Vehicle Infrastructure Plan)，故喬州交通廳可決定如何在未來五年內，花費1.3億用於電動車充電基礎設施。

共和黨的喬州州長坎普(Brian Kemp)在Anovion Technologies破土儀式上表示，「喬州的電動車供應商，現已比我們原先初始的投資估計額，增加了一倍多。」

「僅這些電動車供應商，現就已向喬州各地承諾投入了超過20億元。」