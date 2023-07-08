為什麼每個人車險費率不一樣？

作者專業保險 經紀人Belinda Shu

偶爾有客戶問我：「為什麼我朋友的車險比我便宜好多？」因為有些人認為每個人的汽車保險費一樣，不幸的是，事實並非如此。讓我向您解釋一下什麼會影響汽車保險費。

影響汽車保險費的8大因素：

1)信用記錄。

2)行車記錄，高風險違規：例如，如果你有超速罰單並且有車禍，你車保肯定更貴。

3)年齡，性別，婚姻狀況。

4)家庭地址/郵區號Zip Code。

5)汽車年份品牌、型號和安全性：例如，新和昂貴的汽車你車保更貴。

6)您所在州政府的要求/法律：喬治亞州 是一個過錯州(at fault)，這意味著司機/保險公司必須為因疏忽行為而發生的任何事故付錢。

7)保險範圍：您的承保範圍越高，您支付的費用就越多。

8)捆綁折扣：捆綁越多保費 越低。

為了獲得更好的汽車保險費，請嘗試尋找一家公司可以提供一條龍的服務。您在一家公司投保的產品越多，您可以獲得的折扣就越大！例如，將汽車和家庭保險捆綁在一起的客戶最多可節省23%。

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請注意：以上資訊不應該解讀為稅務，法律或財務方面的建議。本文由第三方人Belinda舒(Belinda Shu Agency INC)提供。如果您需要汽車、房屋、商業和人壽保險，請聯繫Belinda舒保險代理處770-280-4350。Belinda Shu保險代理處不僅是美國家庭保險集團(AMFAM)在GA最大的保險代理處，也是全美亞族最大的保險代理處。累積了豐富驗，為您選擇最合適的保單。