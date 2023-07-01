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佛州釣客水邊洗手 下秒鯊魚冒出「猛撲狠咬」直接拖下船

TVBS新聞網／編輯陳妍如即時報導
淺灰色的檸檬鯊出現，一口將男子咬傷、拖入水中。（取材自Instagram）
淺灰色的檸檬鯊出現，一口將男子咬傷、拖入水中。（取材自Instagram）

佛羅里達州一名男子與友人搭船經過大沼澤地（Everglades），男子站在船邊，想把手放進水中沖洗，朋友警告他注意危險，但男子沒有理會，結果他一把手放進水裡，馬上有一隻鯊魚出現，將男子咬傷、拖入水中，船邊還留下了男子血淋淋的手印，驚險畫面全被一旁本來在錄影的朋友拍下，影片也在社群媒體上瘋傳。

紐約郵報報導，該影片攝於6月23日，影片中被鯊魚咬傷的男子是一位釣客，當時他與朋友在大沼澤地國家公園搭船，經過一片混濁的水域，途中男子想要洗手，就直接靠近船邊，把手浸入水中清洗。當時朋友正在拍攝紀錄影片，邊拍還邊警告該男子，「如果是我，我不會把手放下去」，但男子不聽勸，反駁：「手只放下去2秒鐘，不會發生什麼事」。

沒想到戲劇性的情節馬上就發生了，男子在船邊彎下腰，先將左手浸入水中清洗了一下子，又換成右手，這時一隻鯊魚出現在船隻旁，迅速猛撲過來，咬傷了男子的右手，並將重心不穩的他整個人拉下船，男子的右手滿是鮮血，他試圖伸手扶著船邊，但還是被鯊魚拖下船，白色的船上還留下怵目驚心的血痕手印。

朋友們當下發出驚惶的尖叫聲，高呼「抓住他，抓住他，抓住他！」所幸他們反應及時，在好友的救助下，被拖下船的男子還是回到了船上，他們迅速返回碼頭通知國家公園管理員協助送醫。報導沒有提到該男子確切的傷勢，但他被及時送醫，得到良好治療。

魯索（Michael Russo）表示，他的朋友一把手放進水中，立刻被一條大檸檬鯊（Lemon shark）咬了一口。他表示，水中沒有魚腥味或血跡，但鯊魚仍然發起了攻擊，「大沼澤地裡的鯊魚可不是鬧著玩的，叫人別把手伸進水裡的警告也不誇張。」他呼籲民眾以此為教訓，不要把手放入水中，因為這種情況本來是可以避免的。

有片／釣客水邊洗手　下秒鯊魚冒出「猛撲狠咬」直接拖下船

TVBS新聞網

男子本來只是在彎腰洗手，下一秒整個人頭下腳上，被拉下船隻，旁邊還留下紅色的血手印...
男子本來只是在彎腰洗手，下一秒整個人頭下腳上，被拉下船隻，旁邊還留下紅色的血手印。（取材自Instagram）

社群媒體 佛羅里達州

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