MARTA除役車廂 8月將沉海造礁

MARTA宣布，除役舊車廂的其中兩節將於8月送至沙凡納(Savannah)附近沉入海底作為人工造礁。(MARTA Instagram)

日前亞特蘭大捷運地鐵 公司MARTA宣布，董事會批准總金額210萬元，把已經除役的八節舊車廂由得標廠商拆卸清洗整理後，在8月先運載其中兩節到沙凡納(Savannah)附近沉入海底，作為人工造礁之用。

MARTA持續發展總監托馬斯(Richard Thomas)說，空車廂珊瑚和藻類模仿天然珊瑚礁吸引海洋生物，一旦成為海洋生物棲息地，將成為漁民、潛水員和浮潛者的熱門景點。

聯邦內政部表示，人工造礁計畫始於幾十年前，旨在增加觀光 旅遊和魚業，不僅活化海洋生態，也促進經濟。根據喬州 政府統計，目前喬州沿海有30個人工魚礁，由拖船、雞籠和舊駁船等建造而成。喬州首波兩節MARTA車廂沉海作業訂於8月，並依照聯邦政府保育瀕臨絕種動物準則，避免接觸北大西洋露脊鯨和其他瀕危物種。

為求安全與環保，MARTA首先將先拆解車廂內所有零附件回收，淨空車廂再清洗去除燃料、油汙和溶劑，而後先將兩輛車廂以鐵路運至沙凡納，由喬州自然資源部門(DNR)接手，用駁船沉入海中。待首波沉海完畢，MARTA也確認後續六節車廂將依照作業流程在未來沉入海底。