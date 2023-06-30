我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福和MIT聯合聲明 呼籲最高院別阻止平權招生

GPA超4.0又列富比世 華生申請哈佛落榜「恐因種族」

美東南6州議會 連兩年通過友台聲明

【亞特蘭大訊】
北卡羅來納州眾議會通過友台聲明案，全體議員起立鼓掌歡迎駐亞特蘭大辦事處處長王翼龍觀禮。(駐亞特蘭大辦事處提供)
北卡羅來納州眾議會通過友台聲明案，全體議員起立鼓掌歡迎駐亞特蘭大辦事處處長王翼龍觀禮。(駐亞特蘭大辦事處提供)

美國挺台力量不間斷，北卡羅來納州州議會日前通過友台聲明案，這是自「美東南州議會台灣連線」2021年成立後，共六州連續兩年全數通過友台決議及聲明案。

除北卡外，其他五州為阿拉巴馬州、喬治亞州、肯塔基州、南卡羅來納州及田納西州，這幾州均支持台灣國際參與、設立駐台貿易辦事處、與台進行華、英語合作等，凸顯該地區對台灣的支持及友好。

美東南六州與台灣關係及互動持續升溫，今年初肯州破例邀請台灣駐美國代表處大使蕭美琴在州議會發表演說，並在參議長、眾議長及台灣連線共同主席見證下通過友台決議。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍也首度獲喬州及阿州邀請在參議會演講，鼓勵議員加入台灣連線。本次北卡州議會為表重視，也特別邀請王翼龍到議場觀禮，並獲唱名及全體議員起立鼓掌歡迎。

為拓展美東南區域政要對台灣的認識及支持，王翼龍陸續在各州州議會辦理「台美關係座談會」，與台灣連線成員及其他議員們深入交流台美關係，如分享「選擇美國」(SelectUSA)台灣電動車分團考察南北卡州成果及新聞報導，鼓勵各州政府赴台設立貿易辦事處，與台灣電動車產業共創商機。

他還說明阿州、肯州及南卡與台簽署教育合作備忘錄成果，推動與台華語文等合作；介紹台灣風土民情及小吃美食，鼓勵赴台觀光旅遊，並呼籲正視中國威權及武力擴張對全球民主及台灣的威脅，共同維護區域和平與穩定。

作為電動車產業重鎮的北卡，在本次友台聲明案中特別點出台積電到杜克大學舉辦徵才活動，盼推進北卡和台灣在高科技及電動車產業合作，也指出北卡第一間台灣華語文學習中心在首府洛麗(Raleigh)揭幕成立，開設華語課程並辦理許多趣味文化活動，並力挺台灣有意義參與「國際民航組織」(ICAO)、「國際刑警組織」(INTERPOL)及加入「印太經濟架構」(IPEF)等。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍(左)與北卡州眾議長Tim Moore合影...
駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍(左)與北卡州眾議長Tim Moore合影。(駐亞特蘭大辦事處提供)
王翼龍(右)見證北卡州參議會代議長Phil Berger(中)簽署友台聲明案。(...
王翼龍(右)見證北卡州參議會代議長Phil Berger(中)簽署友台聲明案。(駐亞特蘭大辦事處提供)

北卡羅來納州 電動車 南卡羅來納州

上一則

亞城看板 慈濟人文學校7/24夏令營

下一則

國慶長周末 亞城溫度高、空氣差

延伸閱讀

哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲

哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲
喜瑞都中文學校「商會專班」學中文認識台文化

喜瑞都中文學校「商會專班」學中文認識台文化
喜瑞都中文學校華語文學習中心成果展

喜瑞都中文學校華語文學習中心成果展
6：3重大裁定… 北卡國會選區重畫立論 最高院駁回

6：3重大裁定… 北卡國會選區重畫立論 最高院駁回

熱門新聞

身穿藍衣服的男子自稱是基督徒，並要求店家退款。(取自推特)

男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家

2023-06-22 10:38
目擊者拍下布朗(前左)與胡德(前右)在餐館爭執畫面。(Hoodfamily Justice )

餐廳排隊口角 芝14歲少年槍殺暴打母親男 檢察官不起訴

2023-06-28 11:12
新冠疫苗接種卡在疫情期間，一度成為旅行、工作必須出示的文件。(本報檔案照片)

芝華裔藥師盜賣疫苗卡 陪審團裁決12重罪成立

2023-06-27 10:18
圖為I-95重建工程直播的截圖。(賓州運輸廳)

I-95重建工程直播 工人夜以繼日趕工 風靡費城

2023-06-24 02:15
租房遭白住，屋主往往要費盡心力才能取回房子。(Tierra Mallorca/Unsplash)

空屋遭侵占白住 屋主趕人苦不堪言

2023-06-25 02:14
極端氣候持續肆虐全美，全國各地在過去五天內，總共出現超過600起極端天氣現象。密西西比州盧安鎮一棟民宅被龍捲風夷為平地，居民試圖從殘垣破瓦中搶救個人財物。(Getty Images)

熱浪襲南部 連3周高溫 德州125℉破紀錄

2023-06-25 22:37

超人氣

更多 >
是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價

是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價
你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州 還有這幾州擬飆漲

你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州 還有這幾州擬飆漲
華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利

華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利
哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲

哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲
東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟

東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟