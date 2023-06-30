美東南6州議會 連兩年通過友台聲明

北卡羅來納州眾議會通過友台聲明案，全體議員起立鼓掌歡迎駐亞特蘭大辦事處處長王翼龍觀禮。(駐亞特蘭大辦事處提供)

美國挺台力量不間斷，北卡羅來納州 州議會日前通過友台聲明案，這是自「美東南州議會台灣連線」2021年成立後，共六州連續兩年全數通過友台決議及聲明案。

除北卡外，其他五州為阿拉巴馬州、喬治亞州、肯塔基州、南卡羅來納州 及田納西州，這幾州均支持台灣國際參與、設立駐台貿易辦事處、與台進行華、英語合作等，凸顯該地區對台灣的支持及友好。

美東南六州與台灣關係及互動持續升溫，今年初肯州破例邀請台灣駐美國代表處大使蕭美琴在州議會發表演說，並在參議長、眾議長及台灣連線共同主席見證下通過友台決議。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍也首度獲喬州及阿州邀請在參議會演講，鼓勵議員加入台灣連線。本次北卡州議會為表重視，也特別邀請王翼龍到議場觀禮，並獲唱名及全體議員起立鼓掌歡迎。

為拓展美東南區域政要對台灣的認識及支持，王翼龍陸續在各州州議會辦理「台美關係座談會」，與台灣連線成員及其他議員們深入交流台美關係，如分享「選擇美國」(SelectUSA)台灣電動車 分團考察南北卡州成果及新聞報導，鼓勵各州政府赴台設立貿易辦事處，與台灣電動車產業共創商機。

他還說明阿州、肯州及南卡與台簽署教育合作備忘錄成果，推動與台華語文等合作；介紹台灣風土民情及小吃美食，鼓勵赴台觀光旅遊，並呼籲正視中國威權及武力擴張對全球民主及台灣的威脅，共同維護區域和平與穩定。