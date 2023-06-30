喬州多項新法 7/1開始生效

7月1日起，喬治亞州將有多條新法生效。圖為喬州州議會。(記者林昱瑄╱攝影)

7月1日起，喬治亞州將有多項新法生效，其中包括禁止對18歲以下孩童進行性別確認(gender-affirming)手術和激素替代療法。

亞特蘭大醫師羅厄爾(Dr. Izzy Lowell)對此表示，「這項規定等於切斷了喬州 許多人的救生護理，」她是專門為跨性別 者和非二元性別民眾提供性別確認醫療的醫師。

支持新法者表示，該規可防止兒童做出日後可能會後悔的決定。跨性別青少年和家長則大力遊說反對該法，警告此法正進一步邊緣化這個自殺率已居高不下的群體。

與其他州一樣，此法可能面臨挑戰。例如阿肯色州的一位聯邦法官，最近就推翻了該州類似的禁令。

根據喬州該法律規定，醫生仍可開藥阻止青春期的到來與身體發展。但羅厄爾稱，青春期阻滯劑(puberty blocker)頂多只能為跨性別兒童爭取兩到三年的時間，因為延遲青春期意味著伴隨青春期生長的骨密度也無法發展。

羅厄爾表示，其診所目前正為300至400名接受激素替代療法的喬州未成年人提供醫療護理，7月後更將嘗試以遠程醫療為他州患者看診。

只要患者處於激素替代療法合法的州，有執照的醫生就可跨州為患者看病。違反新法的醫生則可能受到州醫療委員會的紀律處分。

以下是7月1日在喬州生效的其他一些重要法律：

●SB92號法案：設立新的委員會，有權以紀律管理和罷免任性的檢察官 。州長坎普(Brian Kemp)在簽署該法時表示，它將遏制「極左檢察官」，這些人「讓我們的社區變得不那麼安全」。但民主黨人和某些共和黨人反對此法，稱立法多數正尋求別種方式將其意願強加給當地選民。

該委員會預計將於10月1日開始運作，並將受理對7月1日後針對地區檢察官和郡檢察長不當行為的投訴。

●SB44號法案：對任何招募未成年加入幫派，強制判處10年監禁。

反對者表示，長期監禁對納稅人來說代價高昂，且幾乎沒有證據表明較長刑期可以阻止人們犯罪。

該法還要求法官在釋放非現金保釋者之前考慮其先前的定罪。

●HB538號法案：徹底改革喬州從K到3年級的閱讀教學方式，以培養年輕學子更好的閱讀能力。

該法要求州教育委員會審查教材，並要求學區使用批准的材料來教授閱讀。

該州從2024學年開始，每年需對K至3年級進行三次閱讀篩查，以識別出閱讀較弱的學生。學校必須通知這些學生家長，並制定幫助學生的計畫。

每位K至3年級的教師也須在2025年7月前完成該州批准的閱讀教學培訓計畫。

該法還要求對新教師進行識字教學方法知識測試，並要求對學前教師進行適合學生年齡的閱讀教學培訓。