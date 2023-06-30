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國慶長周末 亞城溫度高、空氣差

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導

國慶日長周末即將到來，民眾在慶祝及玩樂之餘，醫師提醒，由於本周末亞特蘭大地區的氣溫將飆升至華氏90多度，炎熱指數(heat index levels)更將達到三位數，而這種過高溫可能極其危險，尤其對於兒童和老年人更要提高警覺。

醫生警告公眾，要嚴防熱衰竭(heat exhaustion)和中暑(heat stroke)等疾病的發生。

UT Health San Antonio醫生里維埃洛(Dr. Ralph Riviello)表示，如果民眾感覺自己過於疲倦，或者已經停止出汗，這些跡象表明你可能身體出現狀況。

為防止受到炎熱的影響，醫師提醒大家應盡量限制在戶外的時間；並保持水分攝取；穿寬鬆的衣服；如果可以的話，如果已經開始出現以上症狀，請立即前往陰涼處。

除了高溫，喬治亞州自然資源廳(DNR)環境保護部門29日還向亞特蘭大都會區發布了橙色空氣質量警報(Code Orange Air Quality Alert)。這意味著對於敏感人群來說，空氣質量將處於不健康範圍內。

兒童、對臭氧敏感的人以及患有心臟病及肺病者應避免長時間在戶外，特別是在下午稍晚時和傍晚時分盡量待在室內。

亞特蘭大 高溫 大都會

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