學生熱情義演 青春洋溢圓愛中心

長者們上台大展長才。(圓愛提供)

位於喬治亞州 Norcross的圓愛老人活動中心(Circle of Love Adult Day Center)，日前迎來了一群青春洋溢的學生，他們為這裡的長者舉辦了一場別開生面的父親節演出。這些的學生來自不同的學校，有些是GSMST高中生，有些是Mill Creek初中生，還有些是Wilson Creek小學生。 雖然他們年齡不同，但都以自己的特長載歌載舞義演，積極熱情地參與這次獻愛心活動。

學生們表演獨特且精彩的節目，有動感十足的現代舞，有悠揚動聽的小提琴獨奏，還演唱中國歌曲。這裡面最精彩的是Wilson Creek的李明澤小朋友的魔方表演。他首先請台下的爺爺奶奶把魔方打亂，並保證能在兩分鐘內把魔方還原。爺爺奶奶紛紛掏出手機 開始計時。只見一雙小手瘋狂地上下轉動，不一會兒，魔方就變得整整齊齊了，整個過程只用了1分30秒，台下爆出熱烈掌聲，爺爺奶奶們豎起大拇指給他點讚。整個活動非常成功，臺上臺下笑聲不斷。

長者們的臉上露出了開心的笑容，孩子們在這次活動中體會到幫助別人的幸福。圓愛中心長者紛紛對工作人員說： 「孩子們的到來給我們注入了年輕活力，謝謝你們。 」