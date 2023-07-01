知名韓裔國畫家鄭旻文尋找得意門生 葉醉白入門弟子 招生教授國畫真傳 弘揚水墨丹青藝術

鄭旻文展示她的畫冊。

醉心中國國畫藝術的韓裔 知名國畫家鄭旻文(Homoon Chung Youn)，號「月鹿」(Wollock)，以繪畫中國畫的飛馬和荷花而聞名。這位老畫家今年已85歲，依然精神矍鑠。她表示自己深受中華文化陶冶，又師從已故國畫大師葉醉白，深深希望在有生之年將自己的水墨丹青真傳教授給華裔子弟，希望網羅華人門生向她習畫，將國畫藝術傳承下去。

2015年時鄭旻文與夫婿、經濟學者尹和鎮博士，從韓國遷居美國。現在這對老夫妻落腳在喬治亞州 Duluth湖畔，享受著退休生活，但他們並未停止對藝術的追求，將住處開闢為優美精巧的「月鹿畫廊」。在這兒既以畫會友，更是鄭旻文教授國畫的工作坊，每堂課以一對二的傳授她終其一生孜孜不倦探究的水墨丹青藝術。

鄭旻文說，目前有數名美國主流人士和韓裔學生向她學畫，但她總覺得人生拼圖中似乎少了重要的一塊──她渴望得英才而教之，將自己的國畫經驗與技巧，傳授給了解中華文化精髓的華人子弟。她堅信藝術不僅是一種技巧，更是一種心靈的表達和對生活的理解。她要在自己可以數算的人生中，將繪畫經驗和知識奉獻給學生，特別是華裔學生，希望能夠培養出更多有才華且熱愛國畫的人才，共同弘揚中華水墨藝術的魅力。

鄭旻文對於國畫藝術的追求從未停歇，但事實上，藝術是鄭旻文人生的第二階段。不過，這階段的人生卻讓她有了無限追求的動力。鄭旻文是韓國梨花女子大學法文系畢業，畢業後前往巴黎索邦大學學習兩年，隨後於1966年取得紐約大學碩士學位。當年她在紐約遇到了耶魯大學經濟學博士尹教授。為了愛情，她放棄了已經著手申請的綠卡身份，回到了韓國。不久之後，她隨著尹教授的受聘，搬遷到了亞洲開發銀行總部所在的菲律賓馬尼拉。

1970年，鄭旻文在馬尼拉開始學習水墨畫，師從菲律賓被譽為「中國國畫之父」的陳明勳。陳明勳要求鄭旻文從練書法字開始，並鼓勵她將興趣提升到藝術層面。鄭旻文是一名非常認真的學生，曾得到國畫大師李奇茂、葉醉白和趙少昂的指導，其中與葉醉白的師徒關係最為傳奇。

她回憶道，當年為了向葉醉白學習畫馬，她與丈夫特地從馬尼拉飛到台北拜師。然而，抵達台北後，她得知葉醉白前一天已經去了洛杉磯 。於是，她二話不說，追到了洛杉磯。不料，葉醉白已轉往紐約。她又立即前往紐約，但這次葉醉白卻去了華府。鄭旻文只好無奈地返回。

然而，第二年她事先做好了準備，終於在台北見到了葉醉白。葉醉白欣賞她不懈的精神，給她一幅畫讓她臨摹，然後自顧自地出門了。直到下午才返家的葉醉白，看到鄭旻文的作品，問她如何抓住了畫中的神采。她坦然地告訴葉醉白，她已經臨摹他的畫冊達五年之久。終於，葉醉白被她的毅力打動，收下了這名異國女弟子，用中文和英文教授她。至今，她仍牢記當年葉醉白給她的教誨：「畫畫不是用手，得用心。」

鄭旻文以其濃厚的東方文化底蘊和對自然界的獨特理解，為她的作品注入了魅力。她將自然景物和動植物融入作品中，通過優雅的筆觸和細膩的表現，呈現出大自然的美麗和生命力。她對於描繪馬的熱愛尤為突出，她能夠捕捉馬的動態神韻，用筆勾勒出它們優雅奔放的身姿。尹和鎮形容愛妻作畫時風采動人：「她在作畫，特別是畫馬時，猶如表演中國功夫一樣優美又行雲如水…」

在她的作品中，水墨和顏料的運用巧妙而精準，營造出和諧的色彩構成和層次感。她善於運用墨色的深淺變化，以及留白的運用，使作品充滿了詩意和意境。觀者在欣賞她的作品時，彷彿能感受到大自然的靜謐和萬物生機。

在鄭旻文的繪畫生涯中，已舉辦了15次個人展覽。她在首爾和馬尼拉創辦的「月鹿畫坊」(Wollok Atelier)擔任教師超過20年，指導了無數學生。除了宣紙，她嘗試在陶器、絲織服飾和韓國民間藝品等媒介上創作，並取得了顯著的成果。這種跨界的嘗試豐富了她的藝術視野，同時也為她的國畫創作提供了新的靈感和創意。