北卡台鄉會 美食、音樂慶肉粽節

上圖：義工包粽子。(吳佳穆提供)；下圖：林欣慕為鄉親剉冰。(記者王明心/攝影)

北卡 台灣同鄉會日前在凱瑞哈羅瑞特公園(Harold Ritter Park)慶祝肉粽節，台音合唱團以台語藝術歌曲和義大利歌劇 助興，動人心弦。大家在粽香和藝術氣息中歡度佳節。

八位鄉親和理事當天早上9時就到會場，拌米、擔水、包粽、煮粽，準備了約300粒粽子。黃英男醫師扛來一堆煮粽所需的鍋子、爐子、瓦斯桶。蔡金蘭、陳素貞在家先包好素粽，讓素食者也共享口福。林欣慕除了一手包辦粽料，還準備剉冰料，用馬力強大的剉冰機，為鄉親端出一碗又一碗的冰品，一解暑氣和鄉愁。

鄉親們於中午前陸續到達，享用粽子、肉圓、茶葉蛋、沙拉等。其中最引人注目的是三角地區最高齡的人瑞薛良。他說很高興大家在異國繼續保持過節習俗，慶幸活到105歲仍能與台灣鄉親共享佳節。他也讚賞台音合唱團的歌聲，特地要女兒薛蘭茜推他到最前面聆聽。

由蘇洵剛指揮的台音合唱團再度展現潛心練唱的成果，推出三首台語藝術歌曲：「故鄉的鳳凰花」描述路旁鳳凰花激起內心的思念、「桐花圓舞曲」裡慢慢旋轉的白花猶如情人跳躍戀慕的心、「祝福」裡神傷的失戀者對著遠去的心上人，只能祝福他的新戀情。團員們高音直上雲霄，低音迴腸蕩氣，在場鄉親摒息傾聽，聽得入迷。

三曲唱畢，鄉親大喊安可。牧師娘林抒琴代表全團，為大家再唱普契尼歌劇「我親愛的爸爸」，令人驚嘆該團有歌劇高手。笑稱自己是「經紀人」的林村雄牧師表示主修聲樂的林抒琴「無時不在唱歌」，很高興她能用歌聲帶給人快樂。