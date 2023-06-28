我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機場地勤遭吸進飛機引擎絞死 法醫初步判定自殺

有內鬼？美官員：俄「末日將軍」早知瓦格納首腦要兵變

喬州反猶太示威 州長強力譴責

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
Warner Robins警方表示，他們在至少一個社區內發現了所謂的「反猶太主義包裹」。(Warner Robins警局臉書)
Warner Robins警方表示，他們在至少一個社區內發現了所謂的「反猶太主義包裹」。(Warner Robins警局臉書)

喬治亞州兩座猶太教堂外，上周末發生反猶太(antisemitic)示威活動，包括州長坎普(Brian Kemp)和其他州領導人均公開反對偏執和仇恨，並對類似事件強力譴責。

據WGXA報導，23日晚上一群人聚集在梅肯(Macon)的Beth Israel神廟外，一名男子因涉嫌通過擴音器高喊髒話而被捕。

據WANF報導，24日，在亞特蘭大西北部瑪麗埃塔市(Marietta)的卡布郡(Cobb) Chabad猶太教堂外，有人看到一小群舉著標語和納粹旗幟的抗議者，至少還有一個人腳踩在以色列國旗上。

事件發生後，該教堂發表聲明，「警方已確認這是個小團體的一部分人的行動，他們在全美各地傳播仇恨信息。我們正與卡布郡官員和警局密切合作，以確保校園安全。目前不存在任何威脅。」

而在梅肯以南約20哩的華納羅賓斯市(Warner Robins)，警方也在23日下午的臉書聲明中表示在至少一個社區內發現了所謂的「反猶太主義包裹」。警方並表示正在與該郡、州和聯邦機構合作調查這起事件。

坎普25日在推文中表示，喬州絕對不允許這種仇恨和反猶太主義。「我對這可恥行為感到憤怒，並與各地喬州人站在一起譴責這行為。面對這些令人厭惡的偏執行為，我們應保持警惕。」

民權非政府組織反誹謗聯盟(Anti-Defamation League, ADL)譴責這些事件是反猶太網絡的「噱頭」，其重點是傳播仇恨和挑起分裂。

喬州聯邦參議員奧索夫(Jon Ossoff)也發表聲明，「喬州的猶太社區永遠不會被反猶太主義嚇倒。今天，當種族滅絕的象徵在猶太教堂前遊行時，我們仍繼續保持堅強、自豪和不屈服。」

根據ADL的數據，去年全美反猶太主義事件達到歷史新高，總數為3697起，這是該組織開始記錄以來的最高水平。包括襲擊、破壞和騷擾等事件在短短一年內增加了三分之一以上。2022年，在喬州、阿拉巴馬州、南卡和田納西州共有192起反猶太主義事件，比前一年增加了120%。僅在喬州，2021年至2022年間此類事件就增加了63%。

猶太 喬州 阿拉巴馬州

上一則

加國霧霾又襲芝 空氣質量拉警報 已達「極度不健康」

延伸閱讀

坎普：喬州信用評級 續獲AAA等級

坎普：喬州信用評級 續獲AAA等級
旅遊補給站／5旅行裝備 助你舒適睡經濟艙宛如商務艙

旅遊補給站／5旅行裝備 助你舒適睡經濟艙宛如商務艙
德國新天鵝堡2名女遊客反抗性騷 遭美籍男拋深谷 1死1傷

德國新天鵝堡2名女遊客反抗性騷 遭美籍男拋深谷 1死1傷
喬州州長坎普 當選美南區教委會主席

喬州州長坎普 當選美南區教委會主席

熱門新聞

身穿藍衣服的男子自稱是基督徒，並要求店家退款。(取自推特)

男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家

2023-06-22 10:38
芝市長強森表示，該市暴力問題承襲多時，解決需要時間，也需要社區全員投入。(芝警局臉書)

六月節長周末 芝加哥槍擊案大爆發 75中彈13死

2023-06-20 09:38
新冠疫苗接種卡在疫情期間，一度成為旅行、工作必須出示的文件。(本報檔案照片)

芝華裔藥師盜賣疫苗卡 陪審團裁決12重罪成立

2023-06-27 10:18
圖為I-95重建工程直播的截圖。(賓州運輸廳)

I-95重建工程直播 工人夜以繼日趕工 風靡費城

2023-06-24 02:15
租房遭白住，屋主往往要費盡心力才能取回房子。(Tierra Mallorca/Unsplash)

空屋遭侵占白住 屋主趕人苦不堪言

2023-06-25 02:14
極端氣候持續肆虐全美，全國各地在過去五天內，總共出現超過600起極端天氣現象。密西西比州盧安鎮一棟民宅被龍捲風夷為平地，居民試圖從殘垣破瓦中搶救個人財物。(Getty Images)

熱浪襲南部 連3周高溫 德州125℉破紀錄

2023-06-25 22:37

超人氣

更多 >
蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛

蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛
普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉
堅果可護腦 這種更是大幫手

堅果可護腦 這種更是大幫手
特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情

特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情
傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了

傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了