喬州反猶太示威 州長強力譴責

Warner Robins警方表示，他們在至少一個社區內發現了所謂的「反猶太主義包裹」。(Warner Robins警局臉書)

喬治亞州兩座猶太 教堂外，上周末發生反猶太(antisemitic)示威活動，包括州長坎普(Brian Kemp)和其他州領導人均公開反對偏執和仇恨，並對類似事件強力譴責。

據WGXA報導，23日晚上一群人聚集在梅肯(Macon)的Beth Israel神廟外，一名男子因涉嫌通過擴音器高喊髒話而被捕。

據WANF報導，24日，在亞特蘭大西北部瑪麗埃塔市(Marietta)的卡布郡(Cobb) Chabad猶太教堂外，有人看到一小群舉著標語和納粹旗幟的抗議者，至少還有一個人腳踩在以色列國旗上。

事件發生後，該教堂發表聲明，「警方已確認這是個小團體的一部分人的行動，他們在全美各地傳播仇恨信息。我們正與卡布郡官員和警局密切合作，以確保校園安全。目前不存在任何威脅。」

而在梅肯以南約20哩的華納羅賓斯市(Warner Robins)，警方也在23日下午的臉書聲明中表示在至少一個社區內發現了所謂的「反猶太主義包裹」。警方並表示正在與該郡、州和聯邦機構合作調查這起事件。

坎普25日在推文中表示，喬州 絕對不允許這種仇恨和反猶太主義。「我對這可恥行為感到憤怒，並與各地喬州人站在一起譴責這行為。面對這些令人厭惡的偏執行為，我們應保持警惕。」

民權非政府組織反誹謗聯盟(Anti-Defamation League, ADL)譴責這些事件是反猶太網絡的「噱頭」，其重點是傳播仇恨和挑起分裂。

喬州聯邦參議員奧索夫(Jon Ossoff)也發表聲明，「喬州的猶太社區永遠不會被反猶太主義嚇倒。今天，當種族滅絕的象徵在猶太教堂前遊行時，我們仍繼續保持堅強、自豪和不屈服。」

根據ADL的數據，去年全美反猶太主義事件達到歷史新高，總數為3697起，這是該組織開始記錄以來的最高水平。包括襲擊、破壞和騷擾等事件在短短一年內增加了三分之一以上。2022年，在喬州、阿拉巴馬州 、南卡和田納西州共有192起反猶太主義事件，比前一年增加了120%。僅在喬州，2021年至2022年間此類事件就增加了63%。