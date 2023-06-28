南北卡家庭年收低於15萬 讀杜克免學費

杜克大學將對家庭收入15萬美元以下的南北卡學生提供學費全免。(記者王明心╱攝影)

杜克大學將自2023年秋季學期開始，為家庭收入低於15萬元的南北卡 學生提供全額學費補助。如果家庭收入低於6萬5000元以下者，除了學費全免，杜克大學會金援這些學生住宿、膳食，和一些課程材料或其他校園費用。

根據杜克官網，從今年秋季班開始，南卡 與北卡符合資格的大一到大四生，將在7月1日前收到經濟援助聲明。來自軍人家庭的杜克學生如果符合收入要求且合法居住在南北卡，即使他們駐紮在其他地方，也可以享受這項補助。杜克預計下一學年將向南北卡學生增加約200萬元的助學金援助，約340名學生受惠。

校長普萊斯(Vincent Price)表示，這個做法反映了杜克對南北卡學生的承諾。通過提供更公平的教育機會，並確保學生擁有在杜克成長所需的資源，將使杜克社區變得更強大。

該校三一藝術與科學學院(Trinity College of Arts & Sciences)院長貝內特(Gary Bennett) 也說，經濟拮据的學生比其他學生更有可能選擇離家較近的大學，留住人才對南北卡的成功至關重要。他希望這個做法能讓更多南北卡家庭選擇杜克就學。該學院錄取了杜克大學約80%的大學部學生。

杜克來自北卡的大學部學生數比任何其他州都多。2022至23學年，有來自北卡65個郡的1131名居民註冊就讀大學，占大學部學生總數的16%。 一半以上的學生畢業於公立高中。來自南卡的學生有160人。

杜克大學預計在未來五年內招收更多來自南北卡的合格學生，並預計每年額外投資 600萬至700萬元來提供更多援助。此外，杜克的優異獎學金(merit scholarship)還有專門針對南北卡學生的項目，包括三一獎學金(Trinity Scholarships)和Benjamin N. Duke紀念學者項目。欲知詳情，可上網：financialaid.duke.edu。