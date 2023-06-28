北卡凱瑞小綠魔 獲選全美高中最佳吉祥物
北卡凱瑞高中(Cary High) 的吉祥物「小綠魔」(Cary Imps)日前獲得全美票選高中吉祥物第一名，這項評選結果，為這所北卡最古老的公立高中注入了活潑有趣的氛圍。
根據該校官網，凱瑞高中的歷史追溯到1870年，當時佩奇先生(Frank Page)在現今凱瑞小學的所在地創辦了私人凱瑞學院。後來他將學校賣給瓊斯家族(Jones Family)，瓊斯家族又將其賣給對教育感興趣的當地居民。1896年7月24日，北卡州正式授予凱瑞高中特許權，成為北卡第一所公立高中，吸引了來自全州和東部其他幾個州的寄宿學生。和凱瑞一樣，凱瑞高中繼續快速發展，直到1960年學校沿著道路遷移至現址，目前約有2000名學生。
「小綠魔」在NCAA制的全國最佳高中吉祥物錦標賽兩個月的投票中，一度在秋季錦標賽時僅有44票，但後來票數遽增，在決賽中最終以6萬2821票的高分奪冠。第二名的票數是3萬9768票。
凱瑞高中的吉祥物Imps是一隻綠色小惡魔。新聞與觀察家報導，這隻小綠魔自1935年以來一直代表該校。最初是由當時的橄欖球和棒球教練沃納(Albert H. Werner)發起，以向他的母校「藍魔隊」(Blue Devils)杜克大學致敬。目前的設計則出自1960年代末學生Lee Mauney之手。他後來在1980年代和1990年代擔任該校體育總監。
現在的體育總監羅傑斯(Ryan Rodgers)說，小綠魔在某種程度上代表了學校和學生整體，在學生之間建立了牢固的聯繫，校友們也為自己在該校的經歷感到自豪。每逢校際比賽或學校慶典，就有學生或教職員穿著小綠魔的道具衣出場加油，提高士氣，凝聚向心力。
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