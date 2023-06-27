喬州谷內郡交通公聽會 說明4大類服務

「隨選式微運輸」服務說明。(記者閻尚恩╱攝影)

喬治亞州 成長快速，人口近百萬的谷內郡(Gwinnett)政府，近期推廣其長遠交通運輸政策「馳騁谷內」(Ride Gwinnett)，並舉辦多場公聽會，廣邀包括華裔在內的各族裔居民參與，藉此聆聽民意。

其中日前在桃樹角市(Peachtree Corners)的一場，由郡政府員工與工程顧問廠商與民眾一對一講解該郡到2050年交通運輸的四類運輸服務。

該郡根據人口與就業 成長，評估郡內通勤、轉乘、聯外運輸，並投資 基礎設施，減少路上汽車，使用除汙科技、以達成降低污染環境，提供簡單、安全和舒適的複合式聯運。

該郡四類運輸服務為：

●選在低人口密度區推出「需求式微運輸」(on-demand micro-transit)，提供「路邊上車路邊下車」(curb-to-curb)，透過手機app叫車付費，單程均一價3元。此服務將分四期共10年覆蓋整個郡，2023年選定Lawrenceville和Snellville於近期推出。

●「固定路線交通」(fixed route transit)，選在人口與就業已稠密地區，其路線固定、班表可測、到站載客、每周七天全天服務，以連接住宅區與商業區、滿足居民就業、教育、醫療、購物的基本需求。乘客抵達轉乘中心(transfer centers)後，可搭微運輸換乘和接駁巴士(connector shuttles)抵達目的地，拓展生活圈，單程均一價2.5元。

●「高乘載量走廊」(high capacity corridor)提供主要活動中心和繁忙區域間的直接連接，以直達班車、定期發車、停靠站少、高載客量，並設有公交專用道和管制信號燈，以便安全便利地連接堵塞區域和生活中心。

●「跨郡網路」(out-of-county connections)結合固定路線交通和高乘載量走廊連接周邊外郡，服務通勤、購物、娛樂，以運輸網路連接亞城市中心，捷運MARTA及鐵路。