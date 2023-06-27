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喬州底郡檢察官 退出警察城市案

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
底克甫郡地方檢察官波士頓(Sherry Boston)宣布退出與警察城市抗議活動有關的刑事案件(美聯社)
底克甫郡地方檢察官波士頓(Sherry Boston)宣布退出與警察城市抗議活動有關的刑事案件(美聯社)

亞特蘭大都會區一名檢察官波士頓(Sherry Boston)日前宣布，因與該州共和黨籍的檢察長卡爾(Chris Carr)意見分歧，他決定退出與修建警察和消防員培訓中心(又稱警察城市Cop City)有關抗議的刑事案件處理。

底克甫郡(DeKalb)地方檢察官波士頓的這項決定，意味著卡爾將全權監督與「阻止警察城市」運動相關的40多起案件。民主黨的波士頓表示，先前她與卡爾的辦公室對這些案件擁有共同負責權。

波士頓告訴WABE，她和檢察長都清楚，雙方有著根本不同的起訴理念。

過去七個月裡，喬州已有40多人因暴力抗議活動而被指控犯有國內恐怖主義(domestic terrorism)罪。有人向警察和警車投擲煙火和石塊，並焚燒建築。根據喬州法律，這些人可能被判5至35年監禁。

抗議者認為，這些指控言過其實，其目的只是要嚇阻其他人加入反對警察城市的抗爭。

卡爾則表示，其辦公室「致力於起訴那些參與或支持暴力行為的人。」

亞城市府官員表示，占地85畝的警察城市新園區將取代不足的培訓設施，並有助解決三年前全美因警察暴行和種族不公抗議後加劇的警察聘用和留用困難問題。

但示威者認為，該地點將加劇環境破壞，並成為軍事(militarized)官員接受鎮壓社會運動的培訓集結地。

波士頓在接受WABE採訪時表示，她和檢察長辦公室「在誰應該被指控以及應該被指控什麼罪名方面存在分歧。」

波士頓表示，她對南方貧困法律中心(Southern Poverty Law Center)的律師尤爾根斯(Thomas Jurgens)的處境感到擔憂。3月5日，150多名蒙面抗議者衝進一處工地焚燒設備，並向警察投擲物品。一個多小時後，抗議者撤退到附近人滿為患的音樂節現場，並於稍後被捕。尤爾根斯成為被指控犯有國內恐怖主義罪的23人之一。

尤爾根斯當天戴著一頂象徵法律觀察員(legal observer)的亮綠色帽子，他的被捕引起了許多人權組織的警惕。法律中心稱其為「對抗議者進行嚴厲執法干預」(heavy-handed law enforcement intervention against protesters)。

「這是最終導致我做出決定的眾多原因之一，」波士頓談到尤爾根斯被捕時說道。「我只會處理我認為可排除合理懷疑(beyond a reasonable doubt)的案件。」

被捕其他人的辯護律師則對指控背後的證據提出質疑，指出幾乎相同的逮捕令中存在錯誤。

在保釋聽證會上，檢察官承認，很難在蒙面抗議者人群中具體辨認出嫌疑人，但他們堅稱，濕漉漉的泥濘衣服證明他們在襲擊工地後曾穿過樹林和附近的小溪 。

有色人種協進會(NAACP)法律辯護基金呼籲聯邦司法部調查官員「明顯針對反對警察城市的個人」的行為。

波士頓告訴WABE，她希望卡爾在起訴應受指控者時能採取適當行動，「每個案件需要單獨處理。」

3月4日的抗議行動中，警察城市場址的建築設備遭到縱火。(亞特蘭大警察局)
3月4日的抗議行動中，警察城市場址的建築設備遭到縱火。(亞特蘭大警察局)

警察 波士頓 檢察官

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