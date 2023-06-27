北卡988熱線 免費心理諮商與支援

北卡衛生部門呼籲民眾若有負面情緒，要勇敢求助。(NCDHHS官網)

近期Me Too事件頻發，在多個領域引發風暴 ，其中不少受害人積壓了多年的心理創傷。北卡 衛生部門(NCDHHS)近期呼籲，如果面臨傷痛、孤獨、憤怒、擔憂等負面情緒，不要藏在心裡，要勇敢打開心扉、尋求幫助。

衛生部門表示，民眾如發現自己正掙扎於一些想法、感受、情緒或行為，可自問是否正自我懷疑？是否貶低自己？是否自我隔離於朋友和家人？是否比平時更加掙扎？

如果感覺自己正失控中，或考慮傷害自己，可隨時致電或發短信至全天候的免費988自殺和危機生命熱線，與訓練有素的顧問交談。他們會傾聽、提供支持，並提供可協助的資源。

除了988熱線，該部門表示，最有力的心理健康 支持是與信任且感覺舒服的人交談，其對象包括：

●家裡值得信賴的成年人：包括父母、祖父母、成年兄弟姐妹、表兄弟姐妹、阿姨、叔叔等。家人常分享歷史和經歷，可能會發現親密的人也曾面臨類似的問題或情況。

●醫生：醫生可能會問一些問題，以確定需要何種支持。他們可能會建議與治療師、精神科醫生或其他心理健康專業人士交談，並幫助建立聯繫。

●學校裡可信任者：包括可信賴的老師、教練、護士、輔導員、校長等。他們可提供幫助，並一起想辦法克服可能遇到的困難。

●朋友：有時與親密的朋友交談感覺最舒服。 他們可能正經歷相似的事情，跟他們交談有助處理自己的感受。