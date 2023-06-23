亞城華獅會募款 承諾持續服務社區

華獅會理事成員以及部分來賓。前排右四為會長羅毓君。(華獅會提供)

亞特蘭大華人 國際獅子會和幼獅會日前於仙伯里市(Chamblee)舉行第33屆年會、會長暨理幹事就職儀式和慈善募款晚會，共有近300多人與會。會長羅毓君表示，今年主題是「Together We Can」，她將盡全力為華獅會和社區服務。而新一屆華人幼獅會會長則由Justin Jianag擔任。

當天參與的嘉賓還包括了國際獅子會18區區長Steve Helwig、駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處組長李瑞徵，仙伯里市市長Brian Mock、多拉維爾市市長Joseph Geierman等。

晚會依照國際獅子會的傳統進行燃燭儀式，象徵致力服務，燃燒自己，為公眾照亮光明。亞城華獅會為無保險 的弱勢人士服務，過去每月定期幫各族群健檢，現在則擴展到學校和不同社區做視力檢查。該會並藉由募得款項，分別贊助喬州燈塔基金會(Georgia Lighthouse)、盲人生活營、中文學校、Sheltering Arms、玉山科技青年獎學金、慈濟、重陽會等機構。

李瑞徵致詞時，讚揚華獅會不僅藉由慈善工作讓社區變得更好，更建立起領袖角色的模範。辦事處也將繼續與華獅會合作，讓大眾未來有更好的社區服務。

當天晚會節目並邀請到昇華歌唱社及廣東同鄉會等團體演出歌舞，幼獅會義工並協助販售抽獎彩券募款。

晚會上，獅子會還頒發Bobby Dranzek Memorial Scholarship Award給幼獅會成員Ashlee Tam；Melvin Jones Fellow Award給羅毓君，這是國際獅子會所頒發的最高榮譽獎；以及2023年優秀第九小分區獎狀給袁曉明。

State Farm保險公司的首席法律顧問(Chief Counsel) Sharon Ware則發表了精彩演說。

因遭到搶劫而受傷變盲的青年韓成秀(Brian Han)當天也上台表示，因為獅子會的協助，他申請了導盲犬，甚至也常接到獅子會的盧賢煜、羅毓君、余基石醫師、柴青醫師和段醫生的電話問候及鼓勵。他非常感謝獅子會，會繼續奮鬥努力。