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喬州選委會：2020大選 富頓郡無不當行為

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
富頓郡登記和選舉委員會主席Cathy Woolard於6月20日在喬州議會向州選舉委員會發表意見。州委員會一致投票決定結束對富頓郡委員會的調查，並將不會接管該郡的選舉。(美聯社)
富頓郡登記和選舉委員會主席Cathy Woolard於6月20日在喬州議會向州選舉委員會發表意見。州委員會一致投票決定結束對富頓郡委員會的調查，並將不會接管該郡的選舉。(美聯社)

喬治亞州選舉委員會宣布，富頓郡選舉人員涉嫌在2020年大選期間有不當行為的案件，經歷過去數年的調查，並未發現存在陰謀論的證據。

喬州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)辦公室在新聞稿指出，「在調查過程中，針對富頓郡登記和選舉部門(Fulton County Department of Registration and Elections)，特別是兩名人員的多項指控，確認是虛假且未經證實的。」

川普和其競選團隊早先聲稱在亞特蘭大State Farm Arena的富頓郡選舉人員，在2020年大選期間將假的郵寄選票計算在內。

由喬州州務卿調查人員、喬州調查局(GBI)和聯邦調查局(FBI)特工偵察後得出結論，「沒有證據表明存在所指控的任何類型的欺詐行為。」

代表前選舉人員莫斯(Wandrea "Shaye" Moss)和其母弗里曼(Ruby Freeman)的律師表示，兩人在川普陣營試圖顛覆大選的過程中受到了「附帶損害」(collateral damage)。

「弗里曼和莫斯在履行愛國職責和服務社區的同時，卻受到了試圖破壞2020年總統大選的附帶損害。關於兩人的謊言指控一再被證明是錯誤的，指控者應該被追究責任，」律師Von DuBose說。

法庭文件顯示，代表川普的團隊在2020年12月的喬州參議會聽證會上向州議員展示了經過大量編輯的影片，據稱影片裡顯示選舉人員正經手裝有非法選票的「手提箱」(suitcases)。該指控經過州選舉官員的調查，很快被證明是錯誤指控。

日前的聲明則呼應了富頓郡選舉官員沒有犯下任何不當行為。

拉芬斯伯格表示，將繼續致力調查選民欺詐的指控。然而「針對這些選舉人員的虛假指控造成了巨大傷害。奮戰在第一線的選舉人員值得受到我們的讚揚。」

州選舉委員會20日還以富頓郡選舉取得重大進展為由，一致投票結束了喬州對該郡選舉委員會的企圖接管，該審查是在立法者根據喬州2021年新投票法提出要求後實施的。

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