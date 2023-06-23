喬州幼教員時薪11.71元 全美最低

喬州幼教人員時薪僅11.71元，低於全美平均。(美聯社)

近日發布的2023年年度兒童報告(Kids Count)數據指出，喬治亞州的幼教人員工資全美最低，比全美平均水平還低2元。該報告呼籲聯邦和州政府提供資金，支持喬州 幼教人員和日益萎縮的就業市場。

該報告是非盈利組織安妮基金會(Annie E. Casey Foundation)的第34個年度報告。報告總結了每個州的多項指標，指出兒童被看護和教育的總體狀況。

報告中提到，全美兒童狀況最好的三個州分別是新罕布夏州、猶他州以及麻州。但在以阿帕拉契亞山脈(Appalachia)為分界線的南部州，包括喬州，多年來兒童狀況一直排名落後。

報告中的數據表明，喬州的幼教護理人員工資中位數是全美最低的，每小時僅有11.71元。與該州其他職業相比，幼教人員的薪酬低於98%的職業，這導致了長期勞動力短缺和高流動率。

與此同時，喬州托兒所的平均費用比公立四年制大學州內平均學費還高出3.9%。

此一報告使用了從疫情 流行初期到2021年的資訊。

喬州家庭聯合會(Georgia Family Connection Partnership)負責人Arianne Weldon表示，雖然喬州需要幼教人員的父母比其他州的父母更有好的選擇，但是喬州有7%的幼教人員在疫情期，因幼教機構的安排以及支付問題，不得不離開自己的工作崗位，或改為兼職。Weldon也提出，喬州需要更多的聯邦和州政府投資兒童保育。

今年4月，拜登簽署了一項行政命令，承認兒童保育行業的高流動率加劇了日益嚴重的勞動力短缺問題。然而喬州早期護理和學習部門(DECAL)在疫情期間所收到的聯邦政府20億元的救濟金，一部分在今年9月將用罄，另一部分會在2024年9月用完。

報告中還有關於種族狀況的數據，其中指出，亞裔 兒童生活在貧困家庭的比例為11%，與非西班牙裔白人一樣，遠低於全美平均值17%。但是與白人不同的是，亞裔內部差別十分明顯。(楊欣欣)