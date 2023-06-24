分享美味 連結兒時幸福感　Bread Connection新鮮麵包天天出爐 客製蛋糕令人驚豔

讓人食指大動的豬排沙拉麵包。(嘟嘟提供)

一名華人 先生興沖沖地走入位於喬治亞州 3170 Peachtree Industrial Blvd., Suite 165, Duluth, GA 30097新開張的台式麵包店Bread Connection Bakery & Café，開心地說：「來美國30多年，我終於吃到好吃的三明治！」

是的，因著朱雯雪和林展業伉儷的努力，他們主理的Bread Connection今年春天開張了，讓華人社區因著黃澄澄，胖呼呼，熱騰騰，又香噴噴的剛出爐麵包，立即有了滿滿的幸福感。

為華人社區熟知的「嘟嘟」朱雯雪和林展業異口同聲地說，「我們取名Bread Connection，就是希望藉由我們的食物與方方面面的人們連結起來，讓大家從客戶成為朋友。更希望藉由單純的美食，聯想起幸福又純真的童年時光！」

在這兒，大家可以品嚐到美味、口可、健康，又有家鄉童年味道的各類台式麵包，三明治，豬排便當，鹹酥雞，香醇咖啡 和水果茶等，更有精心設計的蛋糕。

其中僅僅是三明治，就有豬排，雞肉，炒麵堡，基隆，招牌，火腿沙拉，和最新推出的水果三明治等各種口味，每一款都有獨特的風味，每一個口味都體現著嘟嘟和展業的愛心，用心與真心，他們要讓大家在美國，也能品嚐到、甚至比美童年時代台灣最流行的美而美早餐三明治。

嘟嘟兒時在宜蘭的娘家便是經營早餐店，從小幫忙父母製作麵包和三明治的經驗，成為深植在她血液裡的根苗。而觸發她在美國開展烘焙事業的動力，則起因於一條吐司。

她說，來美多年，她和先生一直經營旅遊業。大約是八年前，她在美國超市買了兩條吐司，準備為家人製作三明治。結果其中一條吐司放了一個多月才想起來，居然依舊鬆軟新鮮、完好如初，讓她驚覺市面上的麵包一定放了太多的添加劑。

於是為了家人的健康，她開始上網學習用自然、健康、不放添加劑的方式做麵包。未料愈做愈起勁，她還特地回台灣跟著專業老師上課，更在學習做蛋糕的過程，發掘出自己的美學藝術天份，做出美輪美奐的韓式豆沙拉花蛋糕。

嘟嘟表示，她一路跌跌撞撞，一直不停地嘗試，在家人與朋友的支持鼓勵下，她的糕點很快成了朋友聚會打牙祭的必備食物。後來在大家的鼓勵之下，她在社交媒體LINE中架設「嘟嘟快樂麵包群」，並取得衛生檢驗執照，定時、定點提供麵包和蛋糕。

健康美味的嘟嘟麵包，快速吸引了大批的「粉絲」，還有人幫她開設小紅書「BreadConnection165」，她的三明治、炸彈麵包、台式甜甜圈、鹹酥雞、排骨便等等頓時成了「網紅排行榜」，很多朋友抱怨無法配合拿取的時間。嘟嘟說，現在Bread Connection開張了，「歡迎大家隨時來找我！」

在Bread Connection的每個角落，從小小的貼紙，每盞燈，勞斯萊斯級大型專業烤箱，到架上的麵包，香醇的咖啡和健康的水果茶，處處流露著店東的用心。就連公用廁所都安裝了免治馬桶，讓顧客在用餐過程中享受更多的舒適和便利。

而嘟嘟的蛋糕更是令人驚豔，充滿藝術感。因為嘟嘟製作客製蛋糕之前，總會依據客人的要求，在筆記本上畫出蛋糕設計圖，並寫上各種細節。她的筆記本就像本畫冊，既可愛，又優雅。

看到新鮮出爐的麵包，會讓您有種回顧童年的幸福感嗎？現在到Bread Connection走一遭，或者加入他們的Line群組「Bread Connection 嘟嘟快樂麵包」，在第一時間接收到麵包出爐的消息。這些每天新鮮出爐的麵包和驚艷的客製蛋糕，一定能滿足味覺享受。不妨在週二至週六的10AM-9PM，或者週日的11AM-9PM到Bread Connection品味一番吧！