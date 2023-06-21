喬州5月失業率3.2% 低於全美平均

喬治亞州的失業率5月小幅上升至3.2%。(美聯社)

據美國勞工部 日前發布的數據顯示，喬治亞州先前九個月的失業率，穩定維持在3.1%後，到5月份小幅上升至3.2%。儘管如此，該州5月失業率與全美平均相比，仍低了半個百分點。

「儘管喬州 5月失業率略有上升，但申請失業救濟人數卻有所下降，就業 人數再創歷史新高，」喬州勞工署署長湯普森(Bruce Thompson)說，「雖然現在判斷我們是否處於經濟調整的邊緣還為時過早，但喬州政府將密切失業數據，掌握任何新出現的趨勢。」

上個月該州就業人數增加了1萬4000人，達到490萬的歷史新高。創造紀錄的行業，包括有66萬1800名喬州人在私立教育和醫療服務部門工作，52萬1100人在休閒和旅館業工作，以及金融產業有28萬1600人。

首次申請失業救濟者從4月下降6%，達到5月的2萬4002人。然而，與去年同期相比，今年首次申請失業補助人數增加了43%。

線上招聘的職務有超過12萬2000個。排名前五的職業：醫療保健有2萬3500個、銷售有1萬4000個，企業管理和營運有1萬2500個職位，食品和旅遊部門有1萬1500個職位。