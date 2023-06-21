南北卡商會喜迎杭州團 為建立友好城市打基礎

洛麗姐妹市協會成員與代表團成員合影：(左起)Irem Unal、Khodr Zaaroar、Fatima Agharaad、Mary Clare Freeman、阮翔、孫偉、倪東曉、孔斌、駱珍。(記者王明心／攝影)

在南北卡 工商總會(CCCC)的安排下，中國浙江杭州代表團於日前參訪北卡洛麗，與政府官員、姐妹市成員，及華人 社團代表見面，希望通過面對面的交流，加深兩市的了解，為建立友好城市關係打下基礎。

代表團一行五人包括杭州市人民政府外事辦公室副主任阮翔、杭州市委編辦副主任倪東曉、杭州市機關事務管理局副局長孔斌、杭州富陽區區委常委孫偉、杭州市人民政府外事辦公室二級主任科員駱珍。南北卡商會於12日當晚在上海老街設宴歡迎，洛麗姐妹市協會成員、商會董事會成員、華人社團代表、北卡州大副校長李百煉和教務長陳航等到場參加。

商會會長王晴表示，希望這個餐宴能聯結杭州與洛麗。杭州為中國十大城市之一，科技發達、商業蓬勃，是阿里巴巴總部所在地。而洛麗是北卡首府，擁有科學園區和北卡州大，兩個城市非常匹配。洛麗姐妹市協會主席Mary Clare Freeman說姐妹市的情誼就像當晚，大家坐下來吃吃聊聊、互相認識、彼此傾聽。

代表團團長阮翔說此行希望推動兩市的經濟、文化、教育交流，打下友好城市基礎。他說杭州是個人文薈萃的歷史名城，南宋首都，也是生態文明城市，森林覆蓋率達65%，千島湖是世界上最多島嶼的湖，被聯合國授予最佳人居獎。該市也被稱為「創新活力之城」，知名企業阿里巴巴、海康威視、萬向集團、娃哈哈等都在杭州，吸引許多產業前往投資。目前該市正火熱準備今年9月的亞運會，歡迎大家前往遊玩。

隔日，代表團和州務卿馬歇爾(Elaine Marshall)、州議員劉廣亞、Morrisville市長TJ Cawley和該市商會成員、CCCC創會會長楊華東、中美經文會創會董事長衛高榮和副會長柯秀亭、北卡經濟發展促進會(EDPNC)成員等在G58餐敘。阮翔表示兩市在2019年曾簽下友好城市意向書，但因疫情 而中斷進展。如今疫情結束，希望能繼續交流合作。

馬歇爾介紹美國的姐妹市傳統是由前美國總統艾森豪在1956年開啟，目前全美已經跟140多個國家的2000多個城市締造姐妹市關係。她說政黨來來去去，但民間情誼永在。她曾去過中國等國，住在民宅，親身體驗當地的文化和生活方式，這是人民外交的可貴之處。她指出姐妹市協會不由州政府管理，祝願兩市的友好城市進展順利。

楊華東說妻子就來自杭州，他熱愛兩地。他比較兩城市，表示可互相學習、成長、溝通。王晴說這次代表團的來訪是個里程碑，希望下次是洛麗派代表團到杭州訪問，締結兩市友好關係。