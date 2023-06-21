我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻吉大哥黃立成 傳買下2500萬洛杉磯豪宅

網紅控炎亞綸「在橫店強迫進入」台北家性愛遭偷拍

南北卡商會喜迎杭州團 為建立友好城市打基礎

記者王明心／北卡羅來納州報導
洛麗姐妹市協會成員與代表團成員合影：(左起)Irem Unal、Khodr Zaaroar、Fatima Agharaad、Mary Clare Freeman、阮翔、孫偉、倪東曉、孔斌、駱珍。(記者王明心／攝影)
洛麗姐妹市協會成員與代表團成員合影：(左起)Irem Unal、Khodr Zaaroar、Fatima Agharaad、Mary Clare Freeman、阮翔、孫偉、倪東曉、孔斌、駱珍。(記者王明心／攝影)

在南北卡工商總會(CCCC)的安排下，中國浙江杭州代表團於日前參訪北卡洛麗，與政府官員、姐妹市成員，及華人社團代表見面，希望通過面對面的交流，加深兩市的了解，為建立友好城市關係打下基礎。

代表團一行五人包括杭州市人民政府外事辦公室副主任阮翔、杭州市委編辦副主任倪東曉、杭州市機關事務管理局副局長孔斌、杭州富陽區區委常委孫偉、杭州市人民政府外事辦公室二級主任科員駱珍。南北卡商會於12日當晚在上海老街設宴歡迎，洛麗姐妹市協會成員、商會董事會成員、華人社團代表、北卡州大副校長李百煉和教務長陳航等到場參加。

商會會長王晴表示，希望這個餐宴能聯結杭州與洛麗。杭州為中國十大城市之一，科技發達、商業蓬勃，是阿里巴巴總部所在地。而洛麗是北卡首府，擁有科學園區和北卡州大，兩個城市非常匹配。洛麗姐妹市協會主席Mary Clare Freeman說姐妹市的情誼就像當晚，大家坐下來吃吃聊聊、互相認識、彼此傾聽。

代表團團長阮翔說此行希望推動兩市的經濟、文化、教育交流，打下友好城市基礎。他說杭州是個人文薈萃的歷史名城，南宋首都，也是生態文明城市，森林覆蓋率達65%，千島湖是世界上最多島嶼的湖，被聯合國授予最佳人居獎。該市也被稱為「創新活力之城」，知名企業阿里巴巴、海康威視、萬向集團、娃哈哈等都在杭州，吸引許多產業前往投資。目前該市正火熱準備今年9月的亞運會，歡迎大家前往遊玩。

隔日，代表團和州務卿馬歇爾(Elaine Marshall)、州議員劉廣亞、Morrisville市長TJ Cawley和該市商會成員、CCCC創會會長楊華東、中美經文會創會董事長衛高榮和副會長柯秀亭、北卡經濟發展促進會(EDPNC)成員等在G58餐敘。阮翔表示兩市在2019年曾簽下友好城市意向書，但因疫情而中斷進展。如今疫情結束，希望能繼續交流合作。

馬歇爾介紹美國的姐妹市傳統是由前美國總統艾森豪在1956年開啟，目前全美已經跟140多個國家的2000多個城市締造姐妹市關係。她說政黨來來去去，但民間情誼永在。她曾去過中國等國，住在民宅，親身體驗當地的文化和生活方式，這是人民外交的可貴之處。她指出姐妹市協會不由州政府管理，祝願兩市的友好城市進展順利。

楊華東說妻子就來自杭州，他熱愛兩地。他比較兩城市，表示可互相學習、成長、溝通。王晴說這次代表團的來訪是個里程碑，希望下次是洛麗派代表團到杭州訪問，締結兩市友好關係。

該團此行還到EDPNC、洛麗姐妹市協會、三角科研園區參訪，並與北卡州大師生舉辦座談，討論兩市的合作機會。

代表團與參加者交流。(記者王明心／攝影)
代表團與參加者交流。(記者王明心／攝影)
G58餐敘致詞者(左上起順時針): 州務卿Elaine Marshall、CCC...
G58餐敘致詞者(左上起順時針): 州務卿Elaine Marshall、CCCC創會會長楊華東、CCCC會長王晴、Morrisville市長TJ Cawley。(記者王明心／攝影)
歡迎會致詞者(左起):CCCC會長王晴、團長阮翔、洛麗姐妹市主席Mary Cla...
歡迎會致詞者(左起):CCCC會長王晴、團長阮翔、洛麗姐妹市主席Mary Clare Freeman。(記者王明心／攝影)
南北卡商會在上海老街設宴歡迎杭州代表團。(記者王明心／攝影)
南北卡商會在上海老街設宴歡迎杭州代表團。(記者王明心／攝影)
團長阮翔致贈亞運紀念品給洛麗姐妹市主席Mary Clare Freeman (上...
團長阮翔致贈亞運紀念品給洛麗姐妹市主席Mary Clare Freeman (上)和州務卿Elaine Marshall(下右二)。(記者王明心／攝影)

北卡 疫情 華人

上一則

音樂劇獅子王 6/22起華府甘迺迪中心公演

下一則

哈里斯縣 驗出西尼羅病毒蚊 今年首見

延伸閱讀

州長簽署 北卡線上運動博彩明年合法

州長簽署 北卡線上運動博彩明年合法
北美總會台商聚集洛杉磯 場面盛大

北美總會台商聚集洛杉磯 場面盛大
北美台商35屆聯會洛杉磯開幕 600企業家相聚交流

北美台商35屆聯會洛杉磯開幕 600企業家相聚交流
北美台商總會理監事會 600企業家出席

北美台商總會理監事會 600企業家出席
北美洲台灣商會第35屆聯會洛杉磯盛大召開

北美洲台灣商會第35屆聯會洛杉磯盛大召開
法官要求勞郡公校 公開性侵調查報告

法官要求勞郡公校 公開性侵調查報告

熱門新聞

33歲的關帥遇劫遭槍殺。(本報檔案照片)

劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社

2023-06-16 10:23
芝市長強森表示，該市暴力問題承襲多時，解決需要時間，也需要社區全員投入。(芝警局臉書)

六月節長周末 芝加哥槍擊案大爆發 75中彈13死

2023-06-20 09:38
「克瑞斯比莊園」內部裝潢。（Carolwood Estates）

德州大城堡開價6500萬 創房地產新紀錄

2023-06-15 19:35
一隻八周大的小貴賓犬上周五在一場交易中被人搶走，華府警方呼籲民眾協助辦案，也提醒公眾注意交易安全。（華府警方提供）

買主掏槍 搶走小貴賓犬…華府警方懸賞萬元追緝

2023-06-15 14:29

達拉斯小兄妹誤上賊車 妹妹被擄走12小時後放回

2023-06-15 16:03
芝市長強森在5月15日就任。(本報檔案照片)

芝市長就任30天 犯罪率飆升38％

2023-06-16 12:04

超人氣

更多 >
不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它

不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它
家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元

家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元
長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」

長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」
獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節

獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節
4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火