佛光山公益路跑 推蔬食抗暖化

國際佛光會北卡協會舉行「2023全球復蔬公益路跑」,贊助We Plant it Forward環保公益團體。(記者王明心/攝影)

國際佛光會北卡 協會日前在Umstead州立公園舉行「2023全球復蔬公益路跑」,這是國際佛光會世界總會與綠色公益基金會合作的全球性公益活動,今年推出「『蔬』出愛,為幸福健走」口號。

北卡協會為每位參加者捐出5元給洛麗「We Plant it Forward」環保公益團體,希望推動蔬食、減緩地球暖化、提升環保意識。

協會會長陳美鳳歡迎大家參加,感謝星巴克 和Brugger's Bagels贊助咖啡 和貝果,也謝謝信徒帶來食物分享。因隔天是父親節,她預祝在場父親們節日快樂。

We Plant it Forward執行主任貝麗(Maggie Bailey)感謝佛光會的行動,特別帶來一些樹苗回報,她希望參加者多多植樹、綠化環境。她並在現場設攤,回答對植樹的問題,也示範儲水桶的製作方式,將雨水再利用。

北卡佛光山監寺妙舟法師呼籲大家多吃素食,因為吃素可以減少溫室氣體排放、降低餵養豬牛羊所需糧食、減少畜牧業為使用土地而砍的樹、節省畜牧所消耗的水。她說,一個肉食者耗費的資源可養活20到50個素食者,所以不一定吃全素,只要減少肉類食用量,就可幫助地球。

司儀袁靜說,當天活動推出一哩、二哩兩種路線選擇。參加者走完後領取參加證明,上面有今年和明、後兩年的空格,蓋完今年的章後,記得明年繼續參加。謝月娥、劉式敏、葉秋珍帶大家做健走前的暖身運動。

健走後,參加者享用贊助商和信眾準備的蔬食午餐和點心水果,並參與佛光會布置的大地遊戲。參加者先領取遊戲卡,玩「五戒、三好」丟丟樂、「三好」井字遊戲,並到蔬食A計畫資料攤和植物冷知識問答攤,找出遊戲卡背面問題的答案。完成者可換取抽獎券。