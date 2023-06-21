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佛光山公益路跑 推蔬食抗暖化

記者王明心／北卡羅來納州報導
國際佛光會北卡協會舉行「2023全球復蔬公益路跑」，贊助We Plant it Forward環保公益團體。(記者王明心／攝影)
國際佛光會北卡協會舉行「2023全球復蔬公益路跑」，贊助We Plant it Forward環保公益團體。(記者王明心／攝影)

國際佛光會北卡協會日前在Umstead州立公園舉行「2023全球復蔬公益路跑」，這是國際佛光會世界總會與綠色公益基金會合作的全球性公益活動，今年推出「『蔬』出愛，為幸福健走」口號。

北卡協會為每位參加者捐出5元給洛麗「We Plant it Forward」環保公益團體，希望推動蔬食、減緩地球暖化、提升環保意識。

協會會長陳美鳳歡迎大家參加，感謝星巴克和Brugger's Bagels贊助咖啡和貝果，也謝謝信徒帶來食物分享。因隔天是父親節，她預祝在場父親們節日快樂。

We Plant it Forward執行主任貝麗(Maggie Bailey)感謝佛光會的行動，特別帶來一些樹苗回報，她希望參加者多多植樹、綠化環境。她並在現場設攤，回答對植樹的問題，也示範儲水桶的製作方式，將雨水再利用。

北卡佛光山監寺妙舟法師呼籲大家多吃素食，因為吃素可以減少溫室氣體排放、降低餵養豬牛羊所需糧食、減少畜牧業為使用土地而砍的樹、節省畜牧所消耗的水。她說，一個肉食者耗費的資源可養活20到50個素食者，所以不一定吃全素，只要減少肉類食用量，就可幫助地球。

司儀袁靜說，當天活動推出一哩、二哩兩種路線選擇。參加者走完後領取參加證明，上面有今年和明、後兩年的空格，蓋完今年的章後，記得明年繼續參加。謝月娥、劉式敏、葉秋珍帶大家做健走前的暖身運動。

健走後，參加者享用贊助商和信眾準備的蔬食午餐和點心水果，並參與佛光會布置的大地遊戲。參加者先領取遊戲卡，玩「五戒、三好」丟丟樂、「三好」井字遊戲，並到蔬食A計畫資料攤和植物冷知識問答攤，找出遊戲卡背面問題的答案。完成者可換取抽獎券。

妙舟法師表示，睒子菩薩走路不敢用力，怕踩痛大地；講話輕聲細語，怕驚醒大地；弘一法師毛巾破了，不捨得丟棄。這些都是惜福、珍惜大地的精神。願大家從自身做起，在生活中珍愛地球，吃素食、享受大自然。

大地遊戲中的(上起順時針)蔬食A計劃攤、「五戒、三好」丟丟樂遊戲、「三好」井字遊...
大地遊戲中的(上起順時針)蔬食A計劃攤、「五戒、三好」丟丟樂遊戲、「三好」井字遊戲。(記者王明心／攝影)
參加者自選路線出發，走回後接受法師和義工祝賀。(記者王明心／攝影)
參加者自選路線出發，走回後接受法師和義工祝賀。(記者王明心／攝影)
We Plant it Forward執行主任Maggie Bailey(右一)...
We Plant it Forward執行主任Maggie Bailey(右一)和助手Mays Al-Quzween和參加者進行植物冷知識問答；並示範儲水桶的製作方式。(記者王明心／攝影)
參加者享用贊助商和信眾準備的蔬食午餐和點心水果。(記者王明心／攝影)
參加者享用贊助商和信眾準備的蔬食午餐和點心水果。(記者王明心／攝影)
大地遊戲參加者要拜訪四關並找到問題答案，才算通關。(記者王明心／攝影)
大地遊戲參加者要拜訪四關並找到問題答案，才算通關。(記者王明心／攝影)
國際佛光會北卡協會舉行「2023全球復蔬公益路跑」，贊助We Plant it ...
國際佛光會北卡協會舉行「2023全球復蔬公益路跑」，贊助We Plant it Forward環保公益團體。(記者王明心／攝影)

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