美中經文會邀訪遼寧團 強化合作關係友善交流

賈桂芬(左二)所帶領的訪問團在美中經文會創會董事長衛高榮(右四)的安排下，與北卡州長庫伯(右三)會面。(衛高榮提供)

中國遼寧省人民對外友好協會應美中經濟文化協會(CAECA)之邀，日前派代表團於15日到北卡 三角地區作兩天的友好訪問，期望與北卡在經濟、文化、教育 上進行民間友善交流。

該團一行三人包括團長賈桂芬、團員焦東明、翻譯李宏鵬，15日抵達北卡，美中經文會當晚在上海老街設宴歡迎。賈桂芬感謝美中經文會的積極促成，介紹遼寧地處東北亞中心，氣候宜人，科教發達，與三角地區有許多相似之處。該協會與全球30個國家的近百個民間團體和機構建立了友好合作關係，重視與美國朋友的交流機會，希望和北卡發展人民友誼。

美中經文會創會董事長衛高榮表示，遼寧和北卡早在1987年就建立友好關係。當時的州長馬丁(James Martin)曾率團訪問遼寧，雙方簽署意向書，願在良好合作關係基礎上，積極推展經濟貿易、科學技術、文化教育等方面的交流與合作。

會長李勐說談起遼寧就想到人參、貂皮、烏拉草，希望和猶如寶庫的遼寧建立關係、互相學習。曾任凱瑞警察 局大隊長的榮譽顧問Jerry McCormick不忘本行，提醒大家無論身在何處，務必注意安全。

來自州議員Wiley Nickel辦公室的Harry Davis Jr.表示州議員非常重視這個會面，但因公外出，無法出席，叮囑一定要有人代表參加。北卡州大供應鏈教授Donavon Favre說各國經濟是相連的，大家同盛同衰。美中如今是世界前二大經濟大國，更需重視合作共贏。

晚宴參加者紛紛表達對遼寧的情感。華聯會長江俞霖幽默地說自己是半個東北人，「廣東的東」。來自遼寧的周大操說老鄉見老鄉，分外歡喜快樂。成長於遼寧瀋陽的作家王成說母親至今還住在瀋陽，遼寧和北卡是他的兩個家。劉起國的媳婦是遼寧人，和遼寧有姻親之緣。來自吉林省會長春的汪愛群和來自遼寧省會的賈桂芬高興地抱在一起，說如果東北是「共和國長子」，她們就是「共和國長女」。