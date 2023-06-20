全美最佳釣魚州 喬州排名第九

喬州在全美最佳釣魚州排名中名列第九位。(美聯社)

喬治亞州整體而言非常適合戶外活動，根據一項最新的排名顯示，喬州 在全美最佳釣魚 州排行榜中，名列第九位。

根據網站gambling.com公布的排名，全美最適合釣魚的前三州分別是路易斯安納州、威斯康辛州和明尼蘇達州。

該排名權衡了五個因素：水域面積、許可數量、許可成本、租船成本和捕魚銷售，最終得出總分。喬州在租船成本方面得分最高。該資料是使用來自於tripadvisor.com、fishanywhere.com和fishingbooker.com的數據進行評估。

全美最適合釣魚州的前十名依序為：路易斯安納州、威斯康辛州、明尼蘇達州、奧克拉荷馬州、緬因州、南達科他州、懷俄明州、阿拉斯加州 、喬治亞州、俄亥俄州。

如果依照每年15元的捕魚許可證費用排名，喬州與伊利諾伊州並列全美捕魚許可證費用最便宜的第八位。

喬州得分最低的是許可證數量，所謂許可證是指「從美國魚類和野生動物管理局(U.S. Fish and Wildlife Service)購買的捕魚許可證數量」。

水域面積是衡量一個州捕魚面積的簡單平方哩數，喬州的得分位居中等。

名單中最不適合釣魚的州是康乃狄克州、加州、堪薩斯州、新澤西州和內華達州。

有意申請喬州釣魚許可證的民眾，可上網：https://reurl.cc/jDvK02。