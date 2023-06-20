坎普：喬州信用評級 續獲AAA等級

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)引述根據三大信用評級機構的說法指出，該州債券 信用評級拿到AAA等級，全美僅有10個州的一般責任債券(general obligation bonds)獲此最高等級的評分。

根據惠譽(FitchRatings)、穆迪(Moody's Investor Service)和標普(SP Global Ratings)的信用評級報告，喬州 維持AAA等級。

坎普說，喬州因為其保守的財政預算，所以維持最高分的債券評級，他並藉此反批聯邦政策大相逕庭。

「因為華府的不良政策導致經濟前景不明，我們與喬州立法機關，共同聚焦於謹慎的編列預算和強大的經濟發展管道，確保喬州未來創造就業 穩賺不賠，」坎普說。「債券高評等能降低借款利率，節省數百萬稅金，也凸顯我們傑出的勞動力和穩定的經濟，也是州政府每天向勤勞的州民遞交的最新成果。」

近日，喬州政府表示將發行一般責任債券，用以支付6.71億元的資本支出專案(capital projects)。

另外，若利率水準適合，喬州州府計畫償還在外流通債務，以「降低舉債成本」(to achieve debt service savings)。

州長辦公室表示，大部分債券收益將用於支付K-12教育、高等教育、公共安全和經濟發展相關計畫。

「AAA評級將使喬州6月27日出售債券時，能以最低利息賣給出價者，」州長辦公室說。「信用評等機構的AAA或Aaa，都屬於最高級別，象徵財政治理穩健。」

官員們表示，所有三個信用評級機構「都點出喬州經濟實力佳、就業趨勢正向、緊急預備金(rainy day fund)撥款滿額、主要收入來源管道平衡，以及持續付款償債，都是其評級得分高的原因。」