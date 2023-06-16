喬州州長坎普 當選美南區教委會主席

喬州州長坎普(中)當選為新一年的南部地區教育委員會(Southern Regional Education Board)主席。(坎普推特)

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)日前當選為南部地區教育 委員會(Southern Regional Education Board)主席，該會由16個州組成，負責向從德拉瓦州到德州的16州提供政策建議。

共和黨的坎普日前當選為該會未來12個月的領導者。他發表演說時稱，喬州和其他南部州在從COVID-19期間錯過的學習中恢復上「引領了美國的偉大復興」。

該委員會研究教育問題，歷來在改善南方教育方面表現突出。其2022至2023年的主席由西維吉尼亞州 州長Jim Justice擔任。

坎普說，對他來說，確保學校和大學滿足企業對員工的需求最為關鍵。他表示，目前勞動力短缺是經濟發展中「我們所面臨的最大挑戰」。

其他主要優先事項還包括實施一項新的喬州法律，旨在改善小學低年級的閱讀教學，弄清楚高等教育應如何應對傳統大學適齡學生人數的下降和增加K-12教師人數。

坎普說，他的重點是保證該州的大學系統和技術學院系統，不會浪費資源來爭奪學生。

坎普還提到，他為教師助手支付費用以使其成為合格教師的舉措，並讓退休人員在不犧牲退休金 的情況下重返課堂。