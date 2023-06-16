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報告：喬州綜合醫委會未保護患者

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導

一份新的喬治亞州報告發現，幾年前在亞特蘭大憲報(AJC)一項針對有問題醫師的調查和州審計報告中，發現州主管單位監督不足，導致患者得不到保護。過去多年來，僅有很少的問題得到改善。

喬州綜合醫療委員會(Georgia Composite Medical Board)是該州負責頒發醫師執照，對其不當或無能行為進行紀律處分，並可以限制或吊銷執照以保護患者的主管機構。日前發布的這份報告是2020年審計的後續報告，其中直指該機構由醫生主導，行動緩慢且官僚，即使在被指傷害病患後，仍允許這些醫師繼續執業。

報告稱，委員會顯然無視第一次審計發布後的新法規要求，仍未強制要求對新獲照醫師進行背景調查，這使得醫生有可能透過搬遷來掩蓋其不當行為紀錄。

董事會也仍舊沒有規範利益衝突政策，還是允許董事會投票決定是否對與其有聯繫的醫生進行紀律處分。而當一名醫生正接受調查時，委員會仍沒有正式時間表來說明何時應採取行動。

董事會則辯稱，由於員工離職、董事去世以及州立法機構資金不足，對其發展造成一定阻礙。

事實上，委員會可用其收取的醫師執照費來資助強有力的調查行動，但此850萬元費用中絕大部分都被州議會抽走了。立法機關收取所有費用，然後單獨向委員會提供預算：260萬元用於監督該州約2萬5000名在職醫生的所有職能。

報告還指出，包括16名董事會成員錯失了更能強力代表患者而非醫生的機會。該董事會主要由醫生組成，但研究表明，缺乏患者組合的董事會可能會對有問題的醫生，做出偏袒的決定。

根據喬州法律，該董事會15名有投票權的成員中只有兩名可以是「消費者(患者方)」。 但AJC發現，即使是州長坎普(Brian Kemp)任命的兩名消費者成員，實際上也與醫療保健行業有關聯。

對此，執行董事多爾西(Daniel Dorsey)在接受採訪時表示，工作人員在執行這些建議上取得了一些進展。他們希望在今年年底或明年年初進行犯罪背景調查。一些政策，如對案件量進行分類已經實施，但尚未寫入程序手冊，儘管他表示未來幾個月內會落實。

喬州稍早的報告發現，只有2%針對醫生的調查導致了公共紀律處分。AJC對近年來紀律案件的審查發現，僅有十分微小的變化，這項發現與最新審查報告結果相互呼應。

州參議員、同時也是參議會衛生與公眾服務委員會主席沃森(Ben Watson)表示，他今年曾試圖為董事會籌集足夠的資金來履行工作，但預算談判一直是個「障礙」。

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