亞城僑務會議座談 30代表出席

亞特蘭大地區僑務委員會議海外先期座談日前於僑教中心舉行。(僑教中心提供)

中華民國 僑務委員會議將於8月28日至31日在台北舉行，為提前凝聚僑社共識，亞城僑社日前舉辦了先期座談。

這場「亞特蘭大 地區僑務委員會議海外先期座談」，由駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍、僑教中心主任歐宏偉以及僑務委員范琪君及張崧軒共同主持，邀請了僑務榮譽職人員及僑團負責人及代表、中文學校校長及教師等共約30人出席，討論政策議題涵蓋「僑民僑團、僑民教育 、僑生政策、僑商及通訊」。

王翼龍重申僑委會委員長徐佳青的呼籲，希望僑社能夠合辦大型活動；透過合併精簡擴大參與，提升台灣形象，例如未來6至8月三個商會會長交接，他建議思考合辦優點與可行性。

張崧軒也呼應強調務實，合併辦理活動則人數多規模大，邀請貴賓一次出席，更能提升台灣知名度。

范琪君談到，許多僑胞都曾是留學生，能體會負笈苦讀父母不在身邊的難處，所以僑務委員們將盡量提供資源與協助。

歐宏偉鼓勵青年僑民投入僑社永續發展，連結並行銷台灣優勢，例如醫療公衛經驗，爭取台灣以觀察員身份出席參與世界衛生大會(WHA)，加入世界衛生組織(WHO)，或媒合各業界隱形冠軍台商。針對僑民教育，他說台灣華語文學習中心強調台灣文化；他也分析僑生政策攬才育才留才，以自己兩個小孩都在台灣念醫學，強調台灣高等教育品質好，性價比高。

而針對僑生政策，歐宏偉說僑生回國升學，僑委會依照在校成績，設立「頂尖獎學金 」(一年26萬新台幣)，以及「傑出獎學金」(一年十萬新台幣)，民營企業也有相對應提供「聯名獎學金」，金額是僑委會的一半。他也談到了語文研習班讓12歲至17歲僑生到台灣學中文，以及暑期英語服務營由17歲至25歲僑生到台灣教英文等。

針對會眾談到過去沒有跨僑團合辦活動的先例，各組織間少有橫向聯繫基礎，王翼龍強調「觀念轉型」的重要。他說以往都是資深僑團僑胞辦活動，邀請二三代參加；實應由在美生長第二、三代僑青主辦，內容才符合主流需求，辦事處與僑教中心能扮演催化劑的角色。他舉例由手握選票的在地公民，聯繫當地民選代表、醫療機構、或執法機關如警察局，推廣台灣文化語言特色，成功機率更高。

王翼龍也觀察其他少數族裔積極參選從政，台裔社群則過於保守謙虛，倘若僑青年輕一代能踴躍從政，將提升僑圈政治代表性與影響力。他呼籲在座資深僑領扶植第二、第三代，挹注資源投資僑青投入各階層選舉，展現擔當與實力。