亞城僑務會議座談 30代表出席
中華民國僑務委員會議將於8月28日至31日在台北舉行，為提前凝聚僑社共識，亞城僑社日前舉辦了先期座談。
這場「亞特蘭大地區僑務委員會議海外先期座談」，由駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍、僑教中心主任歐宏偉以及僑務委員范琪君及張崧軒共同主持，邀請了僑務榮譽職人員及僑團負責人及代表、中文學校校長及教師等共約30人出席，討論政策議題涵蓋「僑民僑團、僑民教育、僑生政策、僑商及通訊」。
王翼龍重申僑委會委員長徐佳青的呼籲，希望僑社能夠合辦大型活動；透過合併精簡擴大參與，提升台灣形象，例如未來6至8月三個商會會長交接，他建議思考合辦優點與可行性。
張崧軒也呼應強調務實，合併辦理活動則人數多規模大，邀請貴賓一次出席，更能提升台灣知名度。
范琪君談到，許多僑胞都曾是留學生，能體會負笈苦讀父母不在身邊的難處，所以僑務委員們將盡量提供資源與協助。
歐宏偉鼓勵青年僑民投入僑社永續發展，連結並行銷台灣優勢，例如醫療公衛經驗，爭取台灣以觀察員身份出席參與世界衛生大會(WHA)，加入世界衛生組織(WHO)，或媒合各業界隱形冠軍台商。針對僑民教育，他說台灣華語文學習中心強調台灣文化；他也分析僑生政策攬才育才留才，以自己兩個小孩都在台灣念醫學，強調台灣高等教育品質好，性價比高。
而針對僑生政策，歐宏偉說僑生回國升學，僑委會依照在校成績，設立「頂尖獎學金 」(一年26萬新台幣)，以及「傑出獎學金」(一年十萬新台幣)，民營企業也有相對應提供「聯名獎學金」，金額是僑委會的一半。他也談到了語文研習班讓12歲至17歲僑生到台灣學中文，以及暑期英語服務營由17歲至25歲僑生到台灣教英文等。
針對會眾談到過去沒有跨僑團合辦活動的先例，各組織間少有橫向聯繫基礎，王翼龍強調「觀念轉型」的重要。他說以往都是資深僑團僑胞辦活動，邀請二三代參加；實應由在美生長第二、三代僑青主辦，內容才符合主流需求，辦事處與僑教中心能扮演催化劑的角色。他舉例由手握選票的在地公民，聯繫當地民選代表、醫療機構、或執法機關如警察局，推廣台灣文化語言特色，成功機率更高。
王翼龍也觀察其他少數族裔積極參選從政，台裔社群則過於保守謙虛，倘若僑青年輕一代能踴躍從政，將提升僑圈政治代表性與影響力。他呼籲在座資深僑領扶植第二、第三代，挹注資源投資僑青投入各階層選舉，展現擔當與實力。
亞特蘭大榮光聯誼會會長朱安生表示該會近年有招不到年輕一代的困擾，因該會規章說會員須在台當過兵或為其眷屬，但近年台灣移民漸減、有兵役經驗更少，因此會員都高齡。范琪君與王翼龍則建議榮光會廣泛思考活動轉型以及研議因應自身需要調整規章。
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